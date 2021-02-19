Enez açıklarında kaybolan balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı
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Enez açıklarında kaybolan balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı

19.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:05

Edirne'nin Enez ilçesinde denizde kaybolduğu ihbarında bulunulan balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edirne'nin Enez ilçesinde denizde kaybolduğu ihbarında bulunulan balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, denize açılan iki balıkçıdan birinin Boztepe Burnu açıklarında kaybolduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik, emniyet ve jandarma ile AFAD ekiplerinin yoğun arama çalışması yürüttüklerini söyledi.

Göktaş, arama çalışmalarına balıkçıların da eşlik ettiğini belirtti.

Enez açıklarında kaybolan balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Enez açıklarında kaybolan balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Enez açıklarında kaybolan balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Enez açıklarında kaybolan balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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