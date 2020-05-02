Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
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Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı

02.05.2020 00:12 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:24

Enes Batur, YouTube Türkiye'deki "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" unvanını kaptırdı. 12,7 milyon abonesi bulunan Enes Batur, bu ünvanını 14,2 milyon aboneye sahip "Oyuncak Avı" isimli bir çocuk kanalına kaptırdı.

Son birkaç yılda YouTube'dan beyaz perdeye kadar birçok alanda popüler olan sosyal medya fenomeni Enes Batur, YouTube Türkiye'deki en yüksek aboneye sahip olan "bireysel kanal" unvanını kaptırdı. Enes Batur'u geride bırakan kanalsa 14,2 milyon aboneye sahip bir çocuk kanalı oldu.

ÜNVANINI "OYUNCAK AVI" İSİMLİ BİR ÇOCUK KANALINA KAPTIRDI

Ürettiği eğlence temalı videolarla Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından biri olmayı başaran Enes Batur, son birkaç yıldır YouTube Türkiye'nin en çok abone sayısına sahip olan 'bireysel' kanalının başındaki isimdi. Toplamda 12,7 milyon abone sayısıyla Cem Yılmaz, Oha Diyorum, Kanal D, Orkun Işıtmak gibi birçok kanalın üstünde yer alan Enes Batur, bu unvanını Oyuncak Avı isimli bir çocuk kanalına kaptırdı.

Enes Batur, 'en yüksek aboneye sahip bireysel kanal' ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Haber Yorumları (5)
500
YENİÇERİ AGASI: Ne kadar boş gereksiz bir adam bu enez badur. Sacma sapan işler yapan Türk aile yapısına uygun olmayan ne kadar hareket varsa bunda medya maymunu. . .
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DEDİ: Oyuncak avı bundan daha faydalıdır, en azından eğitici felandır.
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NE: eee bizene
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SANANE: boş kanalın oyuncak avının nasıl 14. 7 abonesi var
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ZORO: Ne var bunun videolarında millet niye buna üye olur merak ediyorum doğrusu. Eğitim öğretim den uzak tutuyor çocukları
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500
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