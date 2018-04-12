Enerjisa, Yüreğir ve Sarıçamlılar'a Hizmet Verecek Yeni Şubesini Açtı

Enerjisa'nın Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde yaşayan vatandaşlara hizmet verecek yeni işlem merkezinin açılışı gerçekleşti.

Akdeniz bölgesine elektrik dağıtım hizmetini sunan Enerjisa, Kozan Yolu PTT Evleri Kavşağı'nda açtığı yeni işlem merkezinde elektrik abone işlemleri, açma kapama işlemleri, devir işlemleri, yanı sıra elektrik, internet, doğalgaz, su, telefon ve DASK gibi tüm fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirecek.

Açılışa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Enerjisa'ya hizmeti halka yakınlaştırma konusunda gösterdiği gayret nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Sözlü, "Halkımıza hizmette kolaylık temin edecek bu işlem merkezinde abonelikten fatura ödemeye ve diğer bütün problemleri gidermeye kadar her türlü çözüm üretilebilecektir. Onlar için hizmet kapısı, bizim için de her zaman ulaşılabilir bir çözüm kapısı olsun" dedi.

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ise, Enerjisa'nın bilgi ve teknoloji çağında gereken altyapı desteğini her zaman en iyi şekilde icra etmeye çalıştığını belirterek, "Binlerce kişiye istihdam sağlayan, ülkemizin önemli kuruluşları arasında yer alan Enerjisa halkımıza hizmeti bir adım daha yaklaştırdı. Bilgi ve teknolojik altyapısını vatandaşımızın hizmetine sunan Enerjisa'nın bu yeni işlem merkezi hepimize hayırlı olsun. Hizmet halkımıza bir adım daha yaklaştı. Bizlere bu hizmeti sunma noktasında özverili çalışmalarından dolayı Enerjisa yetkililerine teşekkür ederim ve başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından işlem merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

İşlem merkezinin açılışına Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Enerjisa CEO'su Kıvanç Zalimler, Genel Müdür Hüseyin Çağlar, Enerjisa yöneticileri ve muhtarlar katıldı. - ADANA