Enerjik Okullar Projesi Atölyesi ve Güneş Enerjisi Santrali Açılışı, Valimiz Mustafa MASATLI'nın Katılımıyla Gerçekleştirildi

Valimiz Mustafa Masatlı, Mitsubishi Corporation ile Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A. Ş. 'nin ortak finansmanıyla; öğrencilerimize yenilenebilir enerji teknolojisi olan güneş enerjisinden elektrik üreten santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili bilgileri kazandırmak için "Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Enerjik Okullar Projesi" dahilinde kurulan atölye binasının ve güneş enerjisi santralinin açılışını gerçekleştirdi.

Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen açılışa Valimiz Mustafa Masatlı'nın yanı sıra Mitsubishi Corporation Türkiye Genel Müdürü Kazuo Inada, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A. Ş. Genel Müdürü Onur Yücekal, kardeş ülkemiz Japonya'dan gelen Mitsubishi Corporation misafirler, il protokolü, öğrencilerimiz ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak konuşan Mitsubishi Corporation Türkiye Genel Müdürü Kazuo Inada, Türkiye'de ve Amasya gibi şirin bir kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek atölyenin öğrencilere faydalı olması temennisinde bulundu. Ardından konuşan Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A. Ş. Genel Müdürü Onur Yücekal, Ülkemize ve okullarımıza desteklerini daima sürdüreceklerini ve bu güzel projenin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Programda son olarak konuşan Valimiz Mustafa Masatlı ise şunları kaydetti: "Değerli İl Protokolü, Kardeş Ülkemiz Japonya'dan gelerek ilimizde ağırladığımız misafirlerimiz Mitsubishi Corporation yetkilileri, İlimizde misafir ettiğimiz Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A. Ş. yetkilileri, kıymetli öğrencilerimiz, değerli katılımcılar.

Millet olarak en büyük sermayemiz; insan kaynağımız, beşeri gücümüzdür. Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız.

Milletimizin varlığının, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasının ilk şartının tarihine, milletine, devletine, bayrağına, vatanına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. O sebeple Ülke olarak, en temel amacımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almalarıdır. Bu bağlamda Ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de çok ciddi fiziki ve beşeri eğitim yatırımlarına imza atmaktayız.

Eğitim ve öğretimde başarı çıtasını daha yükseğe çıkarmak için yaptığımız fiziki yatırımların yanı sıra, her kademedeki kamu görevlileri, sivil toplum mensupları, hayırsever vatandaşlarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimizin iş birliğinin de büyük önem arz ettiğini unutmamalıyız.

Amasya'mız binlerce yıllık tarihinde Danişmend, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı gibi birçok büyük medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Stratejik konumu ve coğrafi özellikleriyle daima önemli bir şehir olan Amasya, bu vesileyle köklü bir eğitim-öğretim geçmişine sahip olmuş, birçok Osmanlı padişahının eğitim merkezi olmasının yanı sıra Strabon, Sabuncuoğlu Şerefeddin, Şeyh Hamdullah, Mihri Hatun gibi birçok ilim insanının ve sanatçının yetiştiği bir şehir konumunu almıştır.

İlimizin geçmişinden aldığı bu önemli mirası ve misyonu, günümüzde de sürdürmek için canla başla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ülkemizin eğitim-öğretim alanında aldığı mesafe, gerçekten takdire şayan bir seviyededir. Ülkemizde eğitim-öğretime ayrılan kaynak, son yıllarda en önemli kalem halini alarak, Milli Savunma bütçesini de aşmış ve ilk sırada yerini almıştır.

2002 yılında 10 Milyar TL olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2022 yılında 274 Milyar TL'nin üzerine ulaşmıştır. 2002 yılında 2, 5 Milyar TL olan Yükseköğretim bütçesi, 2022 yılında 58 Milyar TL'ye yakın bir noktaya gelmiştir. 2002 yılında sadece 57 Milyon TL olan AR-Ge yatırımları bütçesi, geçtiğimiz yıl 14 Milyar TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki hükümetler döneminde, eğitim-öğretime ayrılan büyük kaynağın yanı sıra, okullaşma oranı, eğitim-öğretimin niteliği, imkanlara erişim, alt ve üst yapı, eğitim kadrosu ve diğer yönlerden de ciddi başarılara imza atılmıştır. Son 20 yılda Ülkemiz genelinde okullaşma oranı %44'ten %88'e yükselerek ciddi bir mesafe katetmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yükseköğretime verdiği önemin neticesinde, yükseköğretimdeki okullaşma oranı da %14'ten %44'e ulaşmıştır. Tüm bu emeklerin neticesinde Ülkemiz, PISA ve TIMSS gibi uluslararası göstergelerde sürekli yükselen bir grafik sergileme başarısı göstermektedir. Ülkemizdeki toplam okul sayısı son 20 yılda %50'nin üzerinde bir artış sağlamıştır.

Ancak bu esnada sadece okul sayımız artmakla kalmamış, okullarımızın sahip olduğu kütüphane, atölye, laboratuvar, spor tesisi gibi imkanlarda artarak, bu imkanların özellikle de köy okullarımıza ulaştırılmasına özen gösterilmiştir. Öğretmen sayımız da son 20 yılda ciddi bir artış göstermiş, öğrencilerine kavuşan öğretmenlerimizin sayısı 800 bine ulaşmıştır.

Bugün ilimizin eğitim altyapısına kazandırılan önemli bir tesisin açılışını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öğrencilerimize, yenilenebilir enerji teknolojisi olan güneş enerjisinden elektrik üreten santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili bilgileri kazandırmak için kurulan "Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Enerjik Okullar Projesi", ilimiz ve Ülkemizin eğitim seferberliğine sunacağı katkıların yanı sıra, Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel ısınmaya karşı mücadele çerçevesinde başlattığı Yeşil Kalkınma Devrimi ile 2053 Sıfır Karbon hedeflerimize de hizmet edecektir.

Bu önemli tesisin ilimize kazandırılması için finansal destek sağlayan Mitsubishi Corporation ile Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A. Ş. 'ye sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. İlimiz ve Ülkemiz eğitimine sundukları katkıyı bu güzel eser sayesinde daima hatırlayacak ve takdir edeceğiz.

Kardeş ülke Japonya'dan ilimize gelerek bu güzel tesisimizin açılışına iştirak eden misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu önemli eğitim merkezimizin ilimiz ve Ülkemize hayırlara vesile olmasını, ilimiz ve Ülkemizin gelişimine önemli katkılar sunmasını diliyor, bu güzel günde aramızda olan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. "

Konuşmaların ardından güneş enerjisi santralinin ve atölyenin açılışı Valimiz Mustafa Masatlı ve katılımcılar tarafından gerçekleştirildi. Atölyeyi ve okulumuzun diğer bölümlerini gezerek yetkililiklerden bilgiler alan Valimiz, öğrencilerle sohbet etti.

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