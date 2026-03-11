Haberler

Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli

Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
Güncelleme:
Orta Doğu’daki savaş ile peş peşe gelen zamların ardından petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması gündeme geldi. Motorinde 4,58 TL, benzinde ise 3 TL’lik bir indirimin bekleniyor. Ancak “eşel mobil sistemi” nedeniyle indirimin büyük kısmı ÖTV iadesi olarak alınacak. Bu nedenle gece yarısından itibaren motorinde yaklaşık 1,15 TL, benzinde ise 75 kuruşluk düşüşün pompaya yansıması öngörülüyor.

  • Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında yaklaşık 75 kuruş, motorin fiyatlarında yaklaşık 1,15 TL düşüş bekleniyor.
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 61,11 TL, motorinin litre fiyatı 65,28 TL'dir.
  • Dün gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş zam yapılmıştı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla petrol fiyatları sert şekilde yükselmiş, bu durum Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımıştı. Küresel piyasalarda dün görülen düşüşün ardından ise akaryakıtta indirim beklentisi gündeme geldi.

Savaşın ardından akaryakıta art arda zam yapılmış, ancak Eşel Mobil Sistemi nedeniyle bazı artışlar pompa fiyatlarına tam olarak yansımamıştı. Buna rağmen araç sahipleri, lojistik sektörü ve çiftçiler akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten ciddi şekilde etkilenmişti. Benzine en son dün gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılmıştı. Öncesinde motorinin litre fiyatına 53 kuruş, benzine ise 39 kuruş artış gelmişti.

AKARYAKITA BU GECE İNDİRİM GELİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre; bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Buna göre motorinde 4,58 TL, benzinde ise 3 TL seviyesinde bir düşüş öngörülüyor. Ancak Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin büyük bölümü ÖTV düzenlemesiyle karşılanacak.

Bu nedenle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Hesaplamalara göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 1,15 TL, benzinin litre fiyatında ise yaklaşık 75 kuruşluk düşüşün tabelaya yansıması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.11TL

Motorin: 65.28 TL

LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 60.95 TL

Motorin: 65.12 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA

Benzin: 62.07 TL

Motorin: 66.39 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR

Benzin: 62.35 TL

Motorin: 66.67 TL

LPG: 30.29 TL

500

