06.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "25-30 yıl önce dünyada yenilenebilir enerjide devrim yaşanırken biz emekleme dönemindeydik. 2002 sonrası yenilenebilir enerjide kamu ve özel sektör iş birliğiyle büyük bir sıçrama yaptık. Son 17 yılda kurulu gücümüz rüzgarda yaklaşık 400 kat, jeotermalde 78 kat, biyokütlede 38 kat, hidrolikte 2,5 kat arttı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA