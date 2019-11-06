06.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu. Doğal gaz 81 ilde ve 527 yerleşim merkezinde milletimizin kullanımına sunuluyor. 15,8 milyon abonemizle 50 milyondan fazla vatandaşımız doğal gazı aktif olarak kullanıyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA