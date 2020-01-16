Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Editör Masasında, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

16.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:34
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Editör Masasında, Mısır polisinin AA ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre içerisinde bu meselenin çözüleceğine olan inancımızı koruyoruz"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum.
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