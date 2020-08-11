Enerji şirketinden kök hücre ve kan bağışı kampanyası
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Enerji şirketinden kök hücre ve kan bağışı kampanyası

EREN Enerji Elektrik Üretim A.Ş., kök hücre ve kan bağışı bekleyen hastalara şifa olmak için Kızılay ile birlikte 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

Enerji şirketinden kök hücre ve kan bağışı kampanyası
11.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:14

EREN Enerji Elektrik Üretim A.Ş., kök hücre ve kan bağışı bekleyen hastalara şifa olmak için Kızılay ile birlikte 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

Türk Kızılay'ının 'Kan Acil Değil, Sürekli İhtiyaçtır' sloganı kapsamında Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Firma, 3 gün sürecek olan kampanya ile nakil bekleyen hastalara ve kan bağışına katkı sunmayı hedefliyor. 12 Ağustos Çarşamba günü ZETES I-II yemekhane önünde başlayacak olan kampanya,13 Ağustos Perşembe günü ZETES III U ofis önünde devam edecek. Kampanya, 14 Ağustos Cuma günü liman yemekhanesi önünde son bulacak.Eren Enerji Tesisler Müdürü Cem Çiftçi, 12-14 Ağustos tarihlerinde 08.30 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan kök hücre ve kan bağışı kampanyasına katılımın en yüksek seviyede olmasını temenni ettiğini söyledi. Kan vermenin insanlık görevi olduğunu ifade eden Çiftçi, "İnsanlar zor zamanlarda birbirlerinin hayatına dokunmalıdır. Amacımız ülkemizde duyarlılığı attırmak, kök hücre ve kan bağışının insan hayatı için önemini vurgulamaktır. Yapılacak bağışların kök hücre ve kan bağışı bekleyen hastalara umut olmasını diliyoruz. Bir damla kan ile bin umut olmak için, kan verin, can verin, hayat verin" dedi.


Kaynak: DHA

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