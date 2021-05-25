ENERJİ NAKİL HATTINDAN DÜŞEN KIVILCIM YANGIN ÇIKARDI
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ENERJİ NAKİL HATTINDAN DÜŞEN KIVILCIM YANGIN ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yüksek gerilim hattından hububat tarlasına düşen kıvılcımın neden olduğu yangında, onlarca dönüm ekili alan zarar gördü.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yüksek gerilim hattından hububat tarlasına düşen kıvılcımın neden olduğu yangında, onlarca dönüm ekili alan zarar gördü.

Yangın saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Kovanlık Mahallesi, Belenobası mevkisinde çıktı. Ovanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerinin rüzgarın etkisiyle birbirine teması sonrası çıkan kıvılcım, hububat ekili tarlaların üzerine düştü. Alanda ekili ürünlerin yanmaya başlaması üzerine mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra mahallelinin de katıldığı söndürme çalışmaları sonunda yangın güçlükle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında, onlarca dönüm ekili alan zarar gördü.

ENERJİ NAKİL HATTINDAN DÜŞEN KIVILCIM YANGIN ÇIKARDI
ENERJİ NAKİL HATTINDAN DÜŞEN KIVILCIM YANGIN ÇIKARDI
ENERJİ NAKİL HATTINDAN DÜŞEN KIVILCIM YANGIN ÇIKARDI
ENERJİ NAKİL HATTINDAN DÜŞEN KIVILCIM YANGIN ÇIKARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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