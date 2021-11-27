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Enerji hatlarındaki arızaya zorlu müdahale

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Enerji hatlarındaki arızaya zorlu müdahale

Erzurum'un Horasan ilçesinde enerji hatlarındaki arıza, ekiplerin zorlu şartlardaki çalışması sonucu giderildi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde enerji hatlarındaki arıza, ekiplerin zorlu şartlardaki çalışması sonucu giderildi.

Edinilen bilgiye göre, Horasan ilçesi Kadıcelal Mahallesine bağlı Çayanyurdu mezrasında enerji nakil hattında oluşan arıza sebebiyle Horasan Aras ekipleri, arızaya müdahale etti. Karlı yollarda güçlükle bölgeye ulaşan ekipler, arızayı gidererek bölgeye yeniden enerji verdiler. - ERZURUM

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