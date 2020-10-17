Endonezyalı Yulnettin sosyal medyadan tanıştığı Samsunlu Yıldırım ile evlendi

Sosyal medyadan tanışan Endonezyalı İrma Yulnettin ile Samsunlu Aydın Yıldırım, Bafra ilçesinde düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Sosyal medyadan tanışan Endonezyalı İrma Yulnettin ile Samsunlu Aydın Yıldırım, Bafra ilçesinde düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Yaklaşık bir yıldır sosyal medya üzerinden görüşen 42 yaşındaki Yıldırım ile 36 yaşındaki Yulnettin, evlilik kararı aldı.

Samsun'a gelen kadın, Bafra'da yaşayan Yıldırım ve ailesiyle görüştü. Çift, Bafra Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törende evlendi.

Endonezyalı gelinin ailesi ise nikah törenini sosyal medya üzerinden canlı olarak izledi.

Yıldırım, AA muhabirine, birbirlerine güvendiklerini ve evlenmeyi kararlaştırdıklarını belirterek, "Nasip oldu geldi, annemi babamı gördü. Ailemle tanıştı. Evlendik, ikimiz de mutluyuz." dedi.

Yulnettin de Bafra'yı sevdiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol