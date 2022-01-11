Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı
AA / Eko Siswono Toyudho - Haberler | Güncel
SHOTLIST: Umreye gideceklerin otobüslere binişi Umreye gideceklerin otobüste bekleyişi Umre organizatörü Nur Arifin'in açıklaması Otobüslerin gidişi Umre ziyareti için kovid-19 testlerini yaptıran 433 Endonezyalı, Suudi Arabistan'a gitmek için yola çıktı.
SHOTLIST:
Umreye gideceklerin otobüslere binişi
Umreye gideceklerin otobüste bekleyişi
Umre organizatörü Nur Arifin'in açıklaması
Otobüslerin gidişi
Umre ziyareti için kovid-19 testlerini yaptıran 433 Endonezyalı, Suudi Arabistan'a gitmek için yola çıktı. Çoğunluğu Açe ve Kuzey Sumatra Bölgesi'nden olan Endonezyalılar, koronavirüs salgını dolayısıyla iki yıldır ertelenen ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.