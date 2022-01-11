Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı

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Umreye gideceklerin otobüslere binişi

Umreye gideceklerin otobüste bekleyişi

Umre organizatörü Nur Arifin'in açıklaması

Otobüslerin gidişi

Umre ziyareti için kovid-19 testlerini yaptıran 433 Endonezyalı, Suudi Arabistan'a gitmek için yola çıktı. Çoğunluğu Açe ve Kuzey Sumatra Bölgesi'nden olan Endonezyalılar, koronavirüs salgını dolayısıyla iki yıldır ertelenen ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.