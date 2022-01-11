Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı - Haberler
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Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı

AA / Eko Siswono Toyudho - Haberler | Güncel

SHOTLIST: Umreye gideceklerin otobüslere binişi Umreye gideceklerin otobüste bekleyişi Umre organizatörü Nur Arifin'in açıklaması Otobüslerin gidişi Umre ziyareti için kovid-19 testlerini yaptıran 433 Endonezyalı, Suudi Arabistan'a gitmek için yola çıktı.

SHOTLIST:

Umreye gideceklerin otobüslere binişi

Umreye gideceklerin otobüste bekleyişi

Umre organizatörü Nur Arifin'in açıklaması

Otobüslerin gidişi

Umre ziyareti için kovid-19 testlerini yaptıran 433 Endonezyalı, Suudi Arabistan'a gitmek için yola çıktı. Çoğunluğu Açe ve Kuzey Sumatra Bölgesi'nden olan Endonezyalılar, koronavirüs salgını dolayısıyla iki yıldır ertelenen ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı

Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı

Endonezyalı Müslümanlar umre ziyareti için ülkelerinden ayrıldı

AA / Eko Siswono Toyudho - Son Dakika Haberleri

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