Endonezya, Malezya'ya ait olan ve yasa dışı avlanan 2 balıkçı teknesini batırdı
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Endonezya, Malezya'ya ait olan ve yasa dışı avlanan 2 balıkçı teknesini batırdı

19.03.2021 07:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 07:37
Endonezya, Malezya'ya ait olan ve yasa dışı avlanan 2 balıkçı teknesini batırdı

Endonezya'da, kaçak avlandığı gerekçesiyle el konulan Malezya bandıralı 2 balıkçı teknesinin batırıldığı bildirildi.

Endonezya'da, kaçak avlandığı gerekçesiyle el konulan Malezya bandıralı 2 balıkçı teknesinin batırıldığı bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Açe eyaleti açıklarında ülke sularında yasa dışı avlandığı gerekçesiyle 2019'da el konulan Malezya'ya ait 2 balıkçı teknesinin mahkeme tarafından batırılması kararı verildi.

Açe Denizcilik Bakanlığı yetkilisi Nugroho Aji, yasa dışı balıkçılıkla mücadele kapsamında 2 teknenin Samudera Lampulo Limanı açıklarında batırıldığını belirtti.

Ülkede son 7 yılda yasa dışı avlandığı belirlenen 600'e yakın yabancı balıkçı teknesi batırıldı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğrattığını belirtmiş, kaçak avcılıkta kullanılan balıkçı teknelerine karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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