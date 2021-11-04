Endonezya hükümeti Kovid-19 kısıtlamalarını azalttı
AA / Eko Siswono Toyudho - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cakarta caddelerinden görüntüler Alışveriş yapan insanlar AVM'lerden görüntüler Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Kovid-19 vaka sayılarının düşmesinin ardından hükümet, kısıtlamaları hafifletti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cakarta caddelerinden görüntüler
Alışveriş yapan insanlar
AVM'lerden görüntüler
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Kovid-19 vaka sayılarının düşmesinin ardından hükümet, kısıtlamaları hafifletti. Kararın ardından tam kapsamlı olarak çalışmaya başlayan alışveriş merkezlerine vatandaşlar ilgi gösterdi.