Endonezya hükümeti Kovid-19 kısıtlamalarını azalttı - Haberler
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Endonezya hükümeti Kovid-19 kısıtlamalarını azalttı

AA / Eko Siswono Toyudho - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cakarta caddelerinden görüntüler Alışveriş yapan insanlar AVM'lerden görüntüler Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Kovid-19 vaka sayılarının düşmesinin ardından hükümet, kısıtlamaları hafifletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cakarta caddelerinden görüntüler

Alışveriş yapan insanlar

AVM'lerden görüntüler

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Kovid-19 vaka sayılarının düşmesinin ardından hükümet, kısıtlamaları hafifletti. Kararın ardından tam kapsamlı olarak çalışmaya başlayan alışveriş merkezlerine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Endonezya hükümeti Kovid-19 kısıtlamalarını azalttı

Endonezya hükümeti Kovid-19 kısıtlamalarını azalttı

Endonezya hükümeti Kovid-19 kısıtlamalarını azalttı

AA / Eko Siswono Toyudho - Son Dakika Haberleri
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