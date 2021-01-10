Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor

10.01.2021 04:09 | Son Güncelleme: 10.01.2021 04:13

Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bölge genelinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bölge genelinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı'nda oluşturulan kriz merkezinde, asker, polis, ulusal arama kurtarma ajansı ve çeşitli sivil yardım toplum kuruluşlarından oluşan kurumlar, ayrı ayrı oluşturdukları birim merkezleri aracılığıyla arama kurtarma çalışmalarını koordineli olarak yürütmeye çalışıyor.

Donanma gemisinin arama kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla hazırlık yaptığı liman bölgesindeki kriz merkezinde, kimlik tanımlama, uçağa ait parça ve arama çalışmalarında bulunacak cansız bedenlerin konulacağı alan oluşturuldu.

Zorlu hava koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına hava kuvvetlerince havadan da destek verirken, yetkililer çalışmalara katılacak gemi sayısının arttırılacağını bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı. Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaşmıştı.

Uçakta 3 bebek ve 7 çocuk bulunuyordu

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu söylemişti.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feet'e ( 3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feet'e düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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