Endonezya'da Simli Gibbon türü bir maymun sezaryenle doğum yaptı

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gunung Gede Pangrango Dağı Milli Parkı Maymundan detaylar Yavru maymunların beslenmesi ve tadavi edilmesi Endonezya'nın Java bölgesindeki Gunung Gede Pangrango Dağı Milli Parkı'nda, Javan Gibbon adıyla da bilinen Simli Gibbon türü bir maymun sezaryenle doğum yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gunung Gede Pangrango Dağı Milli Parkı

Maymundan detaylar

Yavru maymunların beslenmesi ve tadavi edilmesi

Endonezya'nın Java bölgesindeki Gunung Gede Pangrango Dağı Milli Parkı'nda, Javan Gibbon adıyla da bilinen Simli Gibbon türü bir maymun sezaryenle doğum yaptı. Boby ve Jolly isimli iki yavrunun yoğun bakımda tedavileri veteriner gözetiminde devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eko Siswono Toyudho