Korona aşısı olan gönüllünün testi pozitif çıktı! Klinik, herkesin merak ettiği soruya cevap verdi Endonezya'da Çinli şirkete ait potansiyel korona aşısı olan gönüllünün, testi pozitif çıktı. Aşı yüzünden mi virüs kaptığı soruları gün yüzüne çıkarken, klinik başkanı bir açıklama yaptı. Başkan, gönüllünün protokole uymayarak seyahat ettiği sırada korona kaptığını belirtti.

Endonezya'da Çinli şirkete ait potansiyel koronavirüs aşısı olan bir gönüllü deneğin testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kovid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, şahsın aşı nedeniyle virüs kapmadığını; evde kalması gereken süreçte şehirlerarası seyahat yaptığı sırada virüsü aldığını söyledi.

PROTOKOLE UYMADIĞI İÇİN KORONAYA YAKALANDI

Bandung kentindeki gönüllü insan denemeleri çalışmasında Kovid-19 aşısı olan bir kişinin PCR testinin pozitif çıktığını açıklandı. 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, gönüllü kişinin aşı sonrası vücudun bağışıklık kazanması için belirli süre evde kalınması protokollerine uymayarak şehirlerarası yaptığı seyahat nedeniyle Kovid-19'a yakalandığını ifade etti.

AŞI TESTİNDEN DOLAYI VİRÜS KAPMADI

Söz konusu kişinin aşı testinden virüsü kapmadığını vurgulayan Rusmil, ikinci aşı testi sonrası bağışıklık için 2 hafta bekleme süreleri olduğunu, gönüllülerin sağlık durumuna ilişkin de 6 ay gözleme ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

YIL SONUNA KADAR 300 MİLYON DOZ AŞI TEDARİK EDECEKLER

Endonezya, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma ortaklığında 11 Ağustos'ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc Biotech'in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı. Çinli şirkete ait aşıyı ülkede ocak ayında kullanıma sunmaya hazırlanan hükümet, 2021 yılı sonuna kadar da 300 milyon doz aşı tedarik etmeyi planlıyor.

Son dönemde günlük vaka sayısı ortalamasının 3 binin üzerine çıktığı Endonezya'da, toplam vaka sayısı 207 bin 203'e ulaşırken ölenlerin sayısı 8 bin 456'ya, iyileşenlerin sayısı 147 bin 510'a yükseldi.

Kaynak: AA