Endonezya'da PCR testleri yüzlerce Omicron vakasını tespit etti

Omicron varyantı sebebiyle Kovid-19 vaka sayılarının yükseldiği Endonezya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre teyit edilen Omicron vaka sayısı 414'e yükseldi. Vaka sayılarındaki artışların ardından Cakarta kentinde de öğrencilere okullarda PCR testi uygulandı. Yapılan PCR testleri yüzlerce Omicron vakasını tespit etti.