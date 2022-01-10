Endonezya'da PCR testleri yüzlerce Omicron vakasını tespit etti - Haberler
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Endonezya'da PCR testleri yüzlerce Omicron vakasını tespit etti

AA / Dasril Roszandi - Haberler | Güncel

Omicron varyantı sebebiyle Kovid-19 vaka sayılarının yükseldiği Endonezya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre teyit edilen Omicron vaka sayısı 414'e yükseldi.

Omicron varyantı sebebiyle Kovid-19 vaka sayılarının yükseldiği Endonezya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre teyit edilen Omicron vaka sayısı 414'e yükseldi. Vaka sayılarındaki artışların ardından Cakarta kentinde de öğrencilere okullarda PCR testi uygulandı. Yapılan PCR testleri yüzlerce Omicron vakasını tespit etti.

Endonezya'da PCR testleri yüzlerce Omicron vakasını tespit etti

Endonezya'da PCR testleri yüzlerce Omicron vakasını tespit etti

Endonezya'da PCR testleri yüzlerce Omicron vakasını tespit etti

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AA / Dasril Roszandi - Son Dakika Haberleri

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