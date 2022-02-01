Endonezya'da omikron varyantının gölgesinde "Çin Yeni Yıl" kutlamaları
AA, Firdaus Wajidi - Güncel
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Endonezya'nın Cakarta kentindeki Amurva Bhumi Vihara'daki tapınakta Çin Yeni Yıl kutlamaları kapsamında dini tören düzenlendi.
Endonezya'nın Cakarta kentindeki Amurva Bhumi Vihara'daki tapınakta Çin Yeni Yıl kutlamaları kapsamında dini tören düzenlendi. Omikron varyantına dayalı Kovid-19 vaka artışlarının patlama yaptığı ülkede sağlık protokollerinin uygulanması sonucu tapınağa kabul edilen ziyaretçi sayısı yüzde 50'yle sınırlandırılıyor.