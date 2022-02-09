Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor - Haberler
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Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor

AA, Firdaus Wajidi - Güncel
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Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da sağlık yetkilileri, Omicron varyantının yeni vakalarda artışa neden olması nedeniyle ülkenin üçüncü salgın dalgasına hazırlandığını bildirdi. Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Kemayoran Sağlık Merkezi'nde Kovid-19 tedavisi gören 20 hasta yoğun bakım ünitesine yatırılmak üzere sağlık ekipleri tarafından Wisma Atlet Kovid-19 Acil Durum Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk öncesi sağlık personelinin koruyucu ekipman giydiği gözlendi.

Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor

Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor

Endonezya'da Omicron varyantı etkisini sürdürüyor

AA / Firdaus Wajidi - Güncel

Endonezya, Güneydoğu, Omicron, Asya, Güncel, Haberler

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