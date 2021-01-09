Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğünden endişe ediliyor
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Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğünden endişe ediliyor

09.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:40
Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğünden endişe ediliyor

Endonezya'da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğünden endişe ediliyor.

Endonezya'da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğünden endişe ediliyor.

Metro TV kanalının haberine göre, havacılık otoritesi yetkilileri, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 50 kişiden fazla yolcunun bulunduğu belirtilen "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının, kalkış süresi ve güzergahı nedeniyle denize düşmüş olabileceğini aktardı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, koordinatının henüz belirlenemediği uçağın yerinin tespit edilmesi konusunda Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğu görüntüler yayınlandı

Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

En son iletişimin yerel saatle 14.40'ta yapıldığı uçağın başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığı açıklanmıştı.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı.

Söz konusu kazada, 189 kişi ise yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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