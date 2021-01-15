Endonezya'da düşen yolcu uçağının ikinci karakutusu içi boş halde bulundu
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Endonezya'da düşen yolcu uçağının ikinci karakutusu içi boş halde bulundu

15.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:56
Endonezya'da düşen yolcu uçağının ikinci karakutusu içi boş halde bulundu

Endonezya'da 9 Ocak'ta kalkıştan kısa süre sonra düşen yolcu uçağının ikinci karakutusunun boş olarak bulunduğu, kayıp olan iç belleği arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Endonezya'da 9 Ocak'ta kalkıştan kısa süre sonra düşen yolcu uçağının ikinci karakutusunun boş olarak bulunduğu, kayıp olan iç belleği arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Donanma Kuvvetleri Komutanı Abdul Rasyid, yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede devam eden aramalarda kokpit ses kayıtlarını içeren ikinci karakutunun dış kabını, bataryası ve sinyal cihazını bulduklarını belirtti.

Rasyid, donanmaya bağlı özel dalgıç ekiplerinin, kokpit ses kayıt cihazının halen kayıp olan iç belleğini arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kazada hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 12 kişinin kimlik tespiti yapılırken, Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Bagus Puruhito, uçak kalıntısı ve ceset parçalarını arama çalışmalarının 3 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Puruhito ayrıca bugünkü aramalarda ceset parçalarının olduğu 13 torbanın kriz merkezine getirildiği bilgisini paylaştı.

-ilk karakutudan veriler indirildi

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) yetkilileri de 12 Ocak'ta enkazdan çıkarılan ilk karakutudan verilerin indirildiğini belirterek, uçuş verilerinin iyi durumda olduğunu ve kazanın nedenine ilişkin incelemelere başladıklarını açıkladı.

Öte yandan enkaz arama çalışmaları, 4 bin 132 personelin katılımıyla geniş bir alanda 14 uçak, 62 gemi ve 21 bot ile sürüyor.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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