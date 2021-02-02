Endonezya'da düşen yolcu uçağına ait parçalar ABD ve İngiltere'de incelenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Endonezya'da düşen yolcu uçağına ait parçalar ABD ve İngiltere'de incelenecek

02.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:22
Endonezya'da düşen yolcu uçağına ait parçalar ABD ve İngiltere'de incelenecek

Endonezya'da 9 Ocak'ta düşen ve mürettebat dahil tüm yolcuların öldüğü Sriwijaya Hava Yollarına ait yolcu uçağının bazı parçalarının ABD ve İngiltere'de inceleneceği bildirildi.

Endonezya'da 9 Ocak'ta düşen ve mürettebat dahil tüm yolcuların öldüğü Sriwijaya Hava Yollarına ait yolcu uçağının bazı parçalarının ABD ve İngiltere'de inceleneceği bildirildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) Başkanı Soerjanto Tjahjono, kazanın nedenine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında motor gücünü kontrol eden otomatik gaz dahil 5 parçanın ABD ve İngiltere'ye gönderildiğini belirtti.

Otomatik gaz kelebeği parametresinin neden değiştiğinin araştırılacağını aktaran Tjahjono, gönderilen diğer parçalara ilişkin detaylı bilgi vermedi.

12 Ocak'ta enkazdan çıkarılan ve uçuş veri kayıtlarını içeren ilk karakutunun incelenmesi devam ederken, kazaya ilişkin ön raporun ise 9 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.

Öte yandan kazanın yaşandığı bölgede geniş alanda, ses kayıt cihazını içeren ikinci karakutuyu arama çalışmaları sürüyor.

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının, 9 Ocak'ta başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğü açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Haydar Akar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya'da düşen yolcu uçağına ait parçalar ABD ve İngiltere'de incelenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 11:26:15. #1.14#
title