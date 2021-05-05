Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar

Endonezya'da yaşanan koronavirüs skandalı dünya gündemine bomba gibi düştü. Bir tıbbı ürün firmasının korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden sattığı ortaya çıktı. Havaalanındaki testler için kullanıldığı açıklanan bu çubukların 9 binden fazla yolcunun testinde kullanıldığı öğrenilirken, Endonezya polisi skandalın geçtiğimiz aralık ayından beri devam ettiğini ve firma yetkilisi dahil 5 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Endonezya'da yaşanan koronavirüs test skandalı duyanları şaşkına çevirdi. Bir tıbbi ürünler firmasının koronavirüs testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp kurutarak tekrar sattığı ortaya çıktı.

9 BİNDEN FAZLA YOLCUNUN TESTİNDE KULLANILDI

Havalanında uygulanan testlerde kullanıldığı açıklanan bu çubukların 9 binden fazla yolcunun testinde kullanıldığı bildirildi. Şirket çalışanlarının tutuklandığı skandal olayın Medan'da yer alan Kualanamu havaalanında gerçekleştiği bildirilirken polis test kitlerinin kullanılmış olduğunun nasıl tespit edildiğine yönelik bir açıklamada bulunmadı. Devlet kuruluşu olan 'Kimia Farma' adındaki şirketin bu 9 bin yolcu adına açılacak oldukça büyük boyutlu davalarla karşılaşacağı bildiriliyor.

ARALIK AYINDAN BERİ DEVAM EDİYOR

Nazal test çubukları koronavirüs salgınının başından beri hayatlarımızın bir parçası haline gelmişti. Endonezya polisi yaptığı açıklamada skandal olayın geçtiğimiz aralık ayından beri devam ettiğini ifade etti. Endonezya'da uçak yolculuğu yapmak için kişilerden negatif Kovid-19 testi talep ediliyor. Yolcular isterse bu testleri havaalanında yaptırabiliyor. Havaalanı yetkilileri de bu hızlı sonuç veren test kitleri Kimia Farma adlı şirketten alıyordu.

FİRMANIN MÜDÜRÜ DE TUTUKLANANLAR ARASINDA

Firmanın 5 yetkilisinin geçen hafta tutuklandığı bildirilirken yöneltilen suçlamanın hem sağlık hem de tüketici yasalarını ihlal etmek olduğu açıklandı. Tutuklanan kişiler arasında firmanın müdürü de bulunuyor. Yerel medyadaki haberlere göre yetkililer 23 görgü tanığından alınan ifadelere ulaştıklarını, bu korkunç skandaldan şirketin 124 bin 800 dolar kar elde ettiğini de tespit etti. Bu paranın ise olayın şüphelilerinden bir kişinin lüks evinin inşaat masrafları için kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

AVUKATLAR HER BİR YOLCU İÇİN 600 BİN LİRALIK TAZMİNAT TALEP EDECEK

Merkezi başkent Cakarta'da olan şirket olaya karışan herkesin kovulduğunu ve bundan böyle daha sıkı denetimler uygulayacağını açıkladı. Skandalla ilgili dava açmaya hazırlanan avukatlar olaydan etkilenen her bir yolcu için 600 bin liralık tazminat talep edeceklerini açıkladı.