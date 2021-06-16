Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Maluku bölgesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Maluku bölgesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz seviyesinin 0.5 metreye kadar yükselmesi nedeniyle tsunami potansiyeli bulunduğu konusunda uyarı yapıldı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Maluku bölgesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami potansiyelinin olduğu belirtildi. Tsunami uyarısının özellikle Seram Adası için geçerli olduğu vurgulanarak, "Lütfen sahilden uzaklaşın ve daha yüksek yerlere çıkın" denildi.

İlk açıklamada tsunami riskinin olmadığını belirten BMKG, daha sonra bir tsunami dalgasının potansiyel olarak tetiklenebileceğini belirtti.

Açıklamada, "Yapılan tsunami modellemesinin sonuçları, bu depremin tsunami riski taşımadığını, ancak deniz seviyesi gözlemlerine dayanarak deniz seviyesinin 0.5 metreye kadar yükseldiğini gösterdi" ifadelerini kullanıldı. 6.1'lik depremden sonra 13 artçı sarsıntı kaydedildiği aktarıldı.

Şu ana kadar depremde ölen ya da yaralanan olmazken, bazı binalar ve kamu tesislerinde hasar meydana geldiği belirtildi. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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