Endonezya'da 1 Aralık Dünya AIDS Günü

Genel görüntüler Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen aktivistler "1 Aralık Dünya Aıds Günü" nedeniyle bu hastalığı sembolize eden kurdele şeklinde mum yaktı.

1 Aralık, HIV virüsü taşıyan veya HIV'den etkilenenlere destek olmak ve AIDS nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için "Dünya AIDS Günü" ilan edildi.