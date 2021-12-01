Endonezya'da 1 Aralık Dünya AIDS Günü
AA / Eko Siswono Toyudho - Haberler | Güncel
Genel görüntüler Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen aktivistler "1 Aralık Dünya AIDS Günü" nedeniyle bu hastalığı sembolize eden kurdele şeklinde mum yaktı.
Genel görüntüler Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen aktivistler "1 Aralık Dünya Aıds Günü" nedeniyle bu hastalığı sembolize eden kurdele şeklinde mum yaktı.
1 Aralık, HIV virüsü taşıyan veya HIV'den etkilenenlere destek olmak ve AIDS nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için "Dünya AIDS Günü" ilan edildi.