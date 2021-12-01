Endonezya'da 1 Aralık Dünya AIDS Günü - Haberler
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Endonezya'da 1 Aralık Dünya AIDS Günü

AA / Eko Siswono Toyudho - Haberler | Güncel

Genel görüntüler Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen aktivistler "1 Aralık Dünya AIDS Günü" nedeniyle bu hastalığı sembolize eden kurdele şeklinde mum yaktı.

Genel görüntüler Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen aktivistler "1 Aralık Dünya Aıds Günü" nedeniyle bu hastalığı sembolize eden kurdele şeklinde mum yaktı.

1 Aralık, HIV virüsü taşıyan veya HIV'den etkilenenlere destek olmak ve AIDS nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için "Dünya AIDS Günü" ilan edildi.

Endonezya'da 1 Aralık Dünya AIDS Günü

Endonezya'da 1 Aralık Dünya AIDS Günü

Endonezya'da 1 Aralık Dünya AIDS Günü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

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AA / Eko Siswono Toyudho - Son Dakika Haberleri

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