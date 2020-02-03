Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı
Koronavirüs salgınından dolayı Çin'in Vuhan kentinden tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na getirilmesi ada sakinlerini kızdırdı.
03.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:38
Koronavirüs salgınından dolayı Çin'in Vuhan kentinden tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na getirilmesi ada sakinlerini kızdırdı.
Hükümetin kararına tepki gösteren protestocular pazar günü düzenledikleri eylemler sırasında polisle çatıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com