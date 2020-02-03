Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı
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Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı

Koronavirüs salgınından dolayı Çin'in Vuhan kentinden tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na getirilmesi ada sakinlerini kızdırdı.

03.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:38
Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı

salgınından dolayı Çin'in Vuhan kentinden tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na getirilmesi ada sakinlerini kızdırdı.


Hükümetin kararına tepki gösteren protestocular pazar günü düzenledikleri eylemler sırasında polisle çatıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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