En uzun süre uyanık kalma rekoru kaç gündür?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Guiness Dünya Rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını sildiği tutmayı bıraktığı "en uzun uyanık kalma" rekorunun son kaydı yaklaşık kaç gündür? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Guiness Dünya Rekorlarının sağlık sorunlarına neden olduğu için 1997'de kaydını sildiği tutmayı bıraktığı "en uzun uyanık kalma" rekorunun son kaydı yaklaşık kaç gündür?

GUİNESS DÜNYA REKORLARININ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLDUĞU İÇİN 1997'DE KAYDINI SİLDİĞİ TUTMAYI BIRAKTIĞI "EN UZUN UYANIK KALMA" REKORUNUN SON KAYDI YAKLAŞIK KAÇ GÜNDÜR?

A: 4

B: 9

C:14

D: 19

Cevap : D

Rekor sahibi

www.guinnessworldrecords.com

YARIŞMACIHAKKINDA

Mehmet Sıddık Yıldırım 22 yaşında, Diyarbakır'da doğmuş ve Tunceli'de yaşıyor. Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olan Mehmet Bey, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.