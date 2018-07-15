En küçük cami... 4 metre karelik, çift minareli mescit dikkat çekiyor

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan 4 metre karelik, çift minareli mescit dikkat çekiyor.

Sivas-Kayseri karayolu Burnukara mevki yol ayrımında bulunan çift minareli minik cami görenlerin ilgisini çekiyor. Bu caminin diğer camilerden farkı; üç metre uzunluğun da ki iki minaresi ve dört metre kare genişliğinde ki mescidi. Çevre sakinleri ve karayolunu kullanan yolcularının vakit namazlarını kılması için yapılan küçük cami cemaat kadar yoldan geçenlerin de dikkatini çekiyor. İbrahim Fırat, yakınlarında cami bulunmadığı için vakit namazlarını bu küçük mescitte kıldıklarını belirtip,"Bazen bu anayoldan geçenlerde durup vakit namazlarını burada kılıyorlar. İlginç güzel bir yer. Bazen turistler gelip geçiyor. Buranın fotoğrafını çekiyorlar. Şaşırıyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. Ben bu yaştayım hiçbir yerde görmedim. Güzel fikir, güzel yapmışlar. "dedi.