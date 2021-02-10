En iyi Valorant silah kaplamaları | Valorant yeni güncelleme: 2.02 yama notları

Geçen sene oyunculara oldukça hoş gelen Delilop kaplamaları, ikinci setinde oyunun en iyi silahlarını içeriyor. Kaçıranlar için paket halinde kullanıcılara sunulan silah kaplamaları yer alıyor. Valorant'ta VP'nizi kullanmak için en dikkat çeken ve en iyi görünümleri istiyorsanız göz atmanız gereken detaylar ve silah tasarımları haberimizde.

Riot Games yapımcıları tarafından geliştirilen ve son zamanların en çok konuşulan oyunu konumuna gelen Valorant, oyuncuların kendilerini yansıtmaları için bir çok silah kaplaması çeşidine sahip. Riot Games, diğer geliştirdiği oyunlarında olduğu gibi Valorant'ta da yeni silah tasarımları ortaya çıkararak oyuncular tarafından olumlu dönüşler almayı başarıyor. Valorant'taki en dikkat çekici görünümler, rakiplerinizi alt ederken sizin daha güçlü görünmenize yardım ediyor. Riot, betadan bu yana birçok iyi tasarımlar çıkardı. 2020'nin son aylarına doğru çıkan en yeni Valorant silah tasarımlarını bu haberimizde sizler için toparladık.

VALORANT 2.02 YAMA NOTLARI: SİLAH KAPLAMALARI

1. Kolektif ve Kübik Tilki

Fiyat: 2. Savaş Bileti için 1.000 VP

Ne elde edersiniz: Act 2 Savaş Biletinin seviyesini yükseltirseniz alabileceğiniz beş Kolektif kaplaması ve dört Kübik Tilki kaplaması.

Act 2'nin savaş bileti, Valorant'ta 1000 VP'ye kadar alabileceğimiz en güzel görünümlerinden bir kaçını kullanıcılara sunuyor.Önceki Savaş Bileti oyuncular için beklenenleri karşılamasa da Riot, yeni tekliflerle çok iyi bi iş çıkardı.Valorant Sanat Yönetmeni Sean Marino, bir basın bülteninde şu ifadeleri kullandı:"Genel olarak, bu Battle Pass'ı geliştirirken çok daha eğlendik çünkü daha gerçekçi geliyor – sanki toplulukla birlikte geçişi geliştiriyormuşuz gibi – ve içeriği tasarlamada daha iyi hale geliyoruz."

2. Run It Back Paketi

Fiyat: Tek tek satın almak için 1.775VP ve paket için 5.936 VP

Ne elde edersiniz: Fatih Ghost, Oni Phantom, Asil Spectre, Nebula Ares ve Sarmal Operator kaplamaları.

Run It Back Paketi, Valorant'ta son aylarda kullanıcılara sunulan en iyi tasarıımlardan bir kaçını indirimli almanın en makul yolu.Ejder ateşi ve Anomali gibi bazı premium araçları içermese de Run It Back paketi, bu paketin sevdalısıysanız oldukça iyi bir paket olarak bizlere sunuluyor.

3. Delilop 2

Fiyat: Tek tek satın almak için 2.175 VP ve paket için 8.700 VP

Ne elde edersiniz: Paketle birlikte Phantom, Classic, Vandal, Operator, Bıçak ve diğer ürünler

Yeni Delilop 2 paketi çok sevilen ve orjinal olan Delilop paketinin adeta devamı niteliğinde.Tam paketi arzu ediyorsanız 8.700VP karşılığında alabileceğiniz, Valorant'taki en çarpıcı görünümleri arasında.İsterseniz en sevdiğiniz silahlar için de istediğiniz farklı bir kaplama alabilirsiniz.

4. Valorant BlastX

Fiyat: Tek tek satın alımlar için 2.175 VP ve paket için 8.700 VP

Ne elde edersiniz: Frency, Phantom, Odin, Spectre, Bıçak ve diğer ürünler.

Valorant BlastX paketi, 90'ların oyuncaklarını ve o dönemin sümilasyonunu taklit eden seslerden donatılmış silahları içermektedir.First Strike etkinliği kapsamında silahların kaplama çeşitleri oyuncular tarafından çok beğenildi.Bu silahlar oyuncuların kendilerini ifade edebileceği nostalji ambiansı ile Riot'un diğer ürünlerinden farklı bir konumda.

Valorant bedava bir oyun olmasana karşılık içerdiği kıran kırana mücadeleleriyle herkese oyunu satın alma istediği doğduruyor.Riot Games bu konuda gayet iyi olduğunu League Of Legends tarzından anlaşılıyor.Oyuna duygusunu ve tarzını yansıtmak isteyenlere çok iyi paketler sunuyor.

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-4460/ AMD Ryzen 3 1200 veya eşdeğeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/ AMD Radeon R9 380

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11