"En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi
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"En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi

'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

Proje kapsamında, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi TUBİM büro personeli ilçede bir alışveriş merkezinde stant kurdu.

Narkotik köpeği Toros'un da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtıldı.

Ekipler, annelere proje ve madde kullanımının zararlarını anlatarak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacı ile oluşturulan UYUMA Projesi tanıtıldı.

Etkinlikte, 100 kişinin cep telefonlarına "UYUMA" uygulaması yüklendi.

'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi
'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi
'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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