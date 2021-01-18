En İyi Festival Direktörü ödülü Haydar Işık'a gitti

Biz Bize medya ödüllerinde 'En İyi Film Festival Direktörü' ödülü son olarak 2019 yılında düzenlenen 9. Malatya Uluslararası Film Festivalinin direktörü yönetmen Haydar Işık'a gitti

17 Şubat 2021 yılında Ankara'da düzenlenecek olan ödül töreni birçok kategoride başarılı isimleri ödüllendirecek. Son olarak 2019 yılında 9. kez düzenlenen Malatya Uluslararası Film festivali ulusal ve uluslararası düzeyde bir çok filmi ve oyuncuyu şehre getirip, festivali halk ile iç içe yapma mottosuyla yola çıkmıştı.

Kaynak: Snob Magazin