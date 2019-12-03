: En güzel ezogelin çorbası tarifi ve brokoli çorbası tarifi, mercimek çorbası tarifi, yeşil mercimek çorbası tarifi

03.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:45

Ezogelin çorbası tarifi ve brokoli çorbası tarifi, mercimek çorbası tarifi, yeşil mercimek çorbası tarifi ile hem görsel hem de lezzet açısından mükemmel menüler hazırlayabilir, ailenize ve misafirlerinize nefis yemekler ikram edebilirsiniz. İşte leziz ezogelin çorbası tarifi ve brokoli çorbası tarifi, mercimek çorbası tarifi, yeşil mercimek çorbası tarifi…

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Yeşil mercimek çorbası tarifi farklı bir mercimek çorbası tarifi hazırlayabilirsiniz. İşte en güzel yeşil mercimek çorbası tarifi…

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek, 1 çay bardağı arpa şehriye, 2 adet soğan, 1 yemek kaşığı salça, 1 küçük boy havuç, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı nane.

Yeşil mercimek çorbası

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Yeşil mercimek çorbası yapımına yeşil mercimeği 1 litre suda haşlayarak başlayın. Yumuşayan mercimeği ocaktan alın. Mercimeklerin tekrar pişirileceğini hesaba katarak çok pişmemesine ve dağılmamasına dikkat edin. Mercimeğin haşlama suyunu da ayrı bir kaba alıp süzün.

Tencereye sıvı yağ koyun. Küçük küçük doğranmış soğanları salçaları da ekleyin, kavurun. Havuçları da ince ince doğrayıp tencereye alın. Kavurmaya arpa şehriye ekleyerek devam edin. 1 tatlı kaşığı nane de ekleyerek kavurmayı tamamlayın.

Önceden süzdüğünüz mercimek suyuna, 1,5 litreden biraz az su ekleyip tencereye alın.Kaynayınca mercimeği ilave edin. Havuçlar yumuşayana kadar karışımı pişirin. Sonra tuz ekleyin ve ocaktan indirin. İsteğinize göre erişte de ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Ezogelin çorbası tarifi, lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi ve kolay ezogelin çorbası tarifi ile tadı damağınızda kalacak ezogelin çorbaları hazırlayabilirsiniz. İşte en güzel ezogelin çorbası tarifi…

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 çay bardağı kırmızı mercimek, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 adet kuru soğan, 6 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı nane, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulgur

Servis için: 1 tatlı kaşığı pul biber, 1/2 adet limon suyu

Ezogelin çorbası

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Ezogelin çorbası yapımıza suyu geniş bir tencerede kaynatarak başlayın. Yıkadığınız ve suyunu süzdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye alın. 32 yemek kaşığı bulguru, 3 yemek kaşığı pirinci ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye alın. Mercimekler yumuşayana kadar yaklaşık yarım saat pişirin. Ayrı bir tavada da 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Küp küp doğranmış 1 adet soğanı da ekleyip kavurmaya devam edin. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin ve karıştırın. Naneyi de ekleyip 2 dk. daha karıştırın. Kavrulan sosu ocaktan indirin. Bakliyatları kaynattığınız tencereye tavada kavrulan sosu aktarın. Ardından çorbayı karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Pul biber ve limon suyu ekleyip sıcak şekilde çorbayı servis edin. Afiyet olsun.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

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MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet orta boy patates

1 adet havuç

1 çorba kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı domates salçası

1 litre su

3 çay kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu İçin Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

8 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı nane

Mercimek çorbası

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Tencerede 3 yemek kaşığı zeytinyağını ve yemeklik doğradığınız soğanları kavurun.

3 kaşık mısır unu ilave edilerek kısık ateşte kavurun. 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. 1 adet havucu rendeleyin. Yıkadığınız ve süzdüğünüz mercimekleri ekleyin. 1 litre suyu ekledikten sonra tencerenin kapağını kapayın.

Tüm karışımı blendırdan geçirin ya da süzgeçte süzün. Tuz, karabiber ve kimyonu ekledikten sonra içine 2 yemek kaşığı tereyağı, 8 yemek kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve nane ekleyerek 7-8 dakika yüksek ateşte pişirin. Yanında iyi bir elden pişmiş mısır ekmeği ile harika olur.

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

Brokoli çorbası tarifi ile sağlıklı ve lezzetli bir menü oluşturabilirsiniz. İşte en güzel brokoli çorbası tarifi

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 paket brokoli, 1 adet soğan, 1 adet patates, tuz, karabiber, 2 çorba kaşığı çedar peyniri zeytinyağı, 1 yemek kaşığı krema

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Brokoli çorbası yapımına soğanı kavurarak başlayın. Üzerine patatesi ve brokolileri ekleyin. Brokolilerin üzerine gelene kadar su ekleyin. 20 dakika pişirip blenderdan geçirin. Zevkinize göre krem ekleyin ve çedar peyniri rendeleyip servis edin. Afiyet olsun.

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