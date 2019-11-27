En güzel damar sözler! İhanet sözleri, üzgün sözler, umursamaz sözler ve kıskançlık sözleri

27.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:59

İhanet sözleri, üzgün sözler, umursamaz sözler ve kıskançlık sözleri ile arkadaşlarınıza ve çevrenizde çarpıcı sözler söyleyebilir, en güzel dama sözlerle etkili şekilde sözlü anlatım yapabilirsiniz. İşte en güzel damar sözleri kıskançlık sözleri, ihanet sözleri, üzgün sözler, umursamaz sözler..

DAMAR SÖZLER

Damar sözler, damardan sözler, en damar, sözler damar ve ağır söz dostluk sözleri damar, etkileyici damar sözler, damar sözler resimli anne sözleri, damar ağır damar sözler, kısa damar sözler 2020, etkileyici damar aşk sözleri, kısa damar sözler, anlamlı damar sözler, damar aşk sözleri, damar sözler, kısa damardan damar sözler, güzel damar sözler, ayrılık sözleri damar, en güzel damar sözler, manalı damar sözler, resimli damar sözler, sevgiliye damar sözler ve asker sözleri damar ile çok etkili ve vurucu ifadeler kullanabilirsiniz. İşte en güzel damar sözler…

iz neler hayal ettik, hayat bize neler yaşatıyor ulan.

Ve sonra anlıyorsun. Hiç kimsenin hiçbir şeye değmediğini…

Yüreğimizde ölen insanların, dilimizde duası olmaz bizim!

Bir kere düşsem, iki kere kalkarım. Herkes rahatına baksın!

Elindeki cebindeki parayı kalbindeki yarayı sakın kimseye söyleme.

Kimse benimle oynamıyor diye ağlayan çocuk.. Sen büyü hele, bak ne oyunlar oynanacak seninle.

İstediğin oldu bak. Ne arayıp ne de soruyorum. Huzurun baki, mutluluğn daim olsun.

Sevgili dediğin güzelliğiyle seni kendine aşık eden değil, sana kendin olabilme şansını verendir..

Düşerken iki şeyi asla unutma: kimin seni ittiğini ve kimin seni tutmadığını. Ayağa tekrar kalkınca lazım olacak.

Kurulu bir düzenim olsun isterken, meğer ne çok dağılmışım ben!

İçiniz kahpelik, dışınız sahtelik!

Vazgeçmek yok güzel insan! Bak Allah var, umut var…

Yıkılan sadece hayallerim, kişiliğim ve karakterim değil…

Çok güzel gülen insanlar var; içleri paramparça!

Ayakta kalmasını bilen insanlar için, kaybetmek büyük bir mesele değildir.

Canı yanmış insanlar tehlikelidir. Nasıl savaşacaklarını öğrenmişlerdir.

Umudun rengi siyah olunca, kör olmamak elde değil.

Biz o ihtimallerin üstünde çok sigara söndürdük.

Kalp durduğu zaman değil, unutulduğu zaman ölür.

İHANET SÖZLERİ

İhanet sözleri, ihanet ile ilgili sözler, ihanetle ilgili sözler, ihanet sözleri ile ihanet duygusunu anlatabilir, çarpıcı ifadeler kullanabilirsiniz. İşte en güzel ihanet sözleri….

Yüzünü de hatırlamıyorum. Sen zihnimde bir siluet, hayatımda bir felaketten ibaretsin artık.

El tarafından evlat edinilmiş sahipsiz bir birlikteliğin sonucuydu ihanetin.

Gülmesini bilmeyen bir insan yalnız ihanet etmekle kalmaz, kendi hayatı bile ihanettir.

Şimdi o yüreğindeki aşkı yavaşça yere bırak ve uzaklaş. Namlusunda ihanet oldukça aşk sana yakışmıyor.

Çakalın özgürlüğü aslan ayağa kalkana kadardır.

İhanetin büyüğü küçüğü olmaz. Hz. Ali

Yalnızca kendine ve sana ihanet etmeyecek birine güven.

İhanetin telafisi, kahpeliğin bahanesi olmaz.

Sızlıyor be doktor. Aşk denince kalbim dost denince sırtım.

Karanlıkta yürürken gölgen bile seninle değil!

Sen sevdana baş aktör değil provasız aşklarına figüran arıyorsun.

Gözlerde ihanet varsa, sözlerde sadakat aranmaz.

Kim bilir benden sonra kaç kişiye 'Ömrüm' deyip beni her solukta öldürecek.

Bir kez yalanını yakaladığın birinin, bin kez doğrusunu sorgularsın.

Aşkı değil nefreti sevdim seninle. Sadece gülmeyi değil ağlamayı da öğrettin ihanetinle!

İnsana en çok ne koyar bilir misin? Sen ona tüm hayatını hediye etmişken, onun kendisini başkasına hediye etmesi!

Sevgilim beni bu aşkta satma! Şayet satacaksan pahalıya sat ki; Bir daha ucuz insanlarda ucuz sevdalar yaşamayayım.

En büyük kazığı dostlarından yersin, çünkü savunma sistemleri, düşmanlara karşı kurulmuştur, dostlara karşı değil!

Senin çelme taktığın yerden başlıyorum hayata; Varsın yara içinde kalsın dizlerim, yüreğim kadar acımaz nasıl olsa!

Seninle ilk defa tattım aşkta ihaneti. Senden öğrendim severken nefret etmeyi.

Kimseye güvenmemeyi en çok güvendiğim insanlardan öğrendim.

İhanet arkadaşlık zincirini karartır, fakat vefa onu her zamankinden parlak yapar.

Sırf sana ihanettir diye, kendimi bile sevmiyorum seni sevdim seveli.

Yalnızım diye üzülmüyorum. Çünkü biliyorum. Yalnız insanın ihanet edeni de olmaz.

Kimse adaleti öğretmesin bize ihanet edene merhamet edilmez bizde.

Şimdi o yüreğindeki aşkı yavaşça yere bırak ve uzaklaş. Namlusunda ihanet oldukça aşk sana yakışmıyor.

Etme sırtını duvardan başkasına emanet; en kralının bile içinde vardır bir nebze ihanet!

Bir güzel şenlik yeriydik seninle biz, yalanlar söyledin aşkımıza ve dağıldık. Gecenin bitişi gibi…

Büyük insanlar veda ederek giderler, basit ve küçük insanlar, ihanetle giderler.

ÜZGÜN SÖZLER

Üzgün sözler, üzgün olduğunu belirten sözler, üzgün sözleri ile üzüntünüzü dile getirebilirsiniz. İşte en güzel üzgün sözler…

Yürek söz vermişse dönülmez. Yâre gönül vermişse inkar edilmez. Bizde yürek zedelenir ama sevgiliye ihanet edilmez.

Seni seviyorum diyen dillere değil, senin için ağlayan gözlere inan.

Kalbim seni unutacak kadar adiyse elleri. Onu parçalayacak kadar asildir.

Seni seviyorum diyenin aşkından şüphe et. Çünkü; Aşk sensiz ve dilsizdir.

Gözlerinde hayat bulur gözlerim hep seninle olmak ister kalbim.

Neden sevgililer günü var da yalnızlar günü yok? Biz daha kalabalığız.

Birini unutmak zorundaysanızz bunu sindire sindire yapınn çünki aklın zamansız öldürdükleri yürekte amansız dirilir.

Seni seviyorum diyen dillere değil, senin için ağlayan gözlere inan.

Her bir yaranın merhemi bulunur! Dertler çeke çeke kader unutulur.

Ecelle sözlü kaderle nişanlıyız! Tesadüfen doğduk ama yaşamak zorundayız!

Öyle Büyümüş Ki İçimizdeki Yalnızlık; Sevilmeyi Beklerken, Beklemeyi Sevmişiz…

Yalan dünyanın ipine takılmışız, kurtulalım derken hep dolanmışız!

Üstüme gelme hayat .. Ne canımı yakacak kudrete sahipsin , ne kanımı akıtacak güce...Elinden geleni ardına koyma hayat .. Ben sana her türlü gülümserim..

Sevmek bazen insana acı verir.

Gözlerim artık hayata ölü bakıyor, sözlerim içimde dökülüyor kalbim ise atmayı unuttu..

Bana yaşattıklarının hepsini inşallah sen de bir gün yaşar ve beni o zaman anlarsın.

Gözyaşlarımın sela"sı yok, kimin öldüğünü bilemezsin…

Bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma ben hep gülerim ve gülerken kimse yalan olduğunu anlamaz.

Sana Akıttığım Göz Yaşlarım Ahirette Kul Hakkım Olsun Be Zalim...

Dünya unutursa dönmeyi, rüzgar unutursa esmeyi, aşıklar unutursa sevmeyi, belki o zaman unuturum seni.

İnsan, yarası yarasına denk geleni seviyor demek ki..

Ey sevgili sen nereden bileceksin ki her gece seni silahımın jarjörüne doldurup defalarca yüreğime sıktığımı. Söyle nereden bileceksin?

Neyine bağlandım ki bu kadar; Bana bakmayan gözlerine mi, yoksa benim olmayan kalbine mi?

İnsanların arkasından konuşabilen üç kuruşluk insanlara bir tek sözüm var; Bozuk para daima ses çıkarır.

O gitti bir daha dönmez artık. Bilmez acı çektiğimi, bilmez onsuz hayallerde yaşadığımı, bilmez yüzümdeki gülücüklerin sahte olduğunu.

Önce sevdiğin terk eder seni ardından uykun. Sonra ne sevdiğin gelir ne uykun!

Şu dünyada iki tane kör gördüm biri biri seni sevipte görmeyen sen biride senden başkasını görmeyen ben.

Ben Senin İçin Ölmeyi Değil Yaşamayı Göze Almışken Gittin Zalim.

Öpüşmenin aşk sanıldığı bu devirde yanlızlığımla gurur duyuyorum.

Sen Bir güLsün, Seni koklamak istedim, benim olmanı istedim, dikenlerinle hayatımı aldın canımı acıttın.

Sev ama mevsimlik olmasın! Yazın açıp, kışın solmasın.

Siyahın En derin karanlıklarına kapattın beni elime bir acılı kalp verdin terk ettin yaşamayı aldın elimden hayatın güzelliklerini aldın kötülükleriyle bıraktın beni.

Beni bırakıpta terk edenleri ne olursa olsun unutacağım. Aşkıma karşılık vermeyenleri bende onlar gibi bırakacağım.

Sevenler değer bilseydi eğer bu dünya cennet olurdu güzelim.

Ne ettik, ne gördük şu fani dünyada Kötülükten gayri?

Her bir yaranın merhemi bulunur! Dertler çeke çeke kader unutulur!

UMURSAMAZ SÖZLER

Umursamaz sözlerle vurdumduymaz tavır takınabilirsiniz. Umursamaz sözler söyleyebilirsiniz. İşte en güzel umursamaz sözler…

Umursamaz tavrım çok pistir, deli eder.

Benimle sorun mu yaşıyorsun? Sorun yaz boşluk bırak o boşluktan kendini at. Çünkü umurumda değilsin!

Yalnızım diye üzülmüyorum, çünkü biliyorum; Yalnız insanın ihanet edeni de olmaz.

Haberim yokmuş gibi. Yalanlardan, oyunlardan, samimiyetsizliklerden. Hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi çek.

Hayatta hiçbir şey senden önemli değil. John Cresswell Parkin

Her defasında dönen sen, dönüpte hayatımı mahveden sen, lütfen artık gidişlerinin dönüşü olmasın! Umurumda değilsin!

Umursamıyor olmam anlamadığım anlamına gelmez. Bart Simpson

Güneş olsam sırf sen ısınma diye sönerim. 7 milyar insanda umurumda olmaz!

Haddinden fazla mutluyum, tüm yollar senin, gidebilirsin!

Hayat keşkelerden ibaretse; neyselerden devam et. Baktın oda olmuyor boş ver ve seyret.

Ben artık uyumlu olmayı bıraktım, canı isteyen bana uysun!

Senin anladığın kısım umurumda olsa zaten, daha özenli cümleler kurardım n'olur kusura bak!

Sizi takmak mı? Ahaha düşünce kirliliğisiniz, alaylı gülüşlerimin nedenisiniz!

Karşımdakini bir yere kadar hoş görüyorum, bir yerden sonra hiç görmüyorum. Çok ta iyi yapıyorum!

KISKANÇLIK SÖZLERİ

Kıskançlık sözleri, kıskançlıkla ilgili sözler ve kıskançlık ile ilgili sözlerle kıskançlık duygularınızı ifade edebilirsiniz. İşte en güzel kıskançlık sözleri…

Kimi kıskanıyorum ben? Mahallenin bakkalını mı, kasabını mı? Seni kıskanıyorum seni, canımdan çok sevdiğimi..

Ben sadece istiyorum ki kimse sana benim gözümle bakmasın.

Öyle bi belli etki beni sevdiğini, ben bile kıskanayım kendimi.

Senin olmayan birini kıskanmak o kadar berbat ki. Ne hesap sorabiliyorsun, ne de kızabiliyorsun.

Ben kıskancım arkadaş! Sevdiğimin bir başkasına canım demesine katlanamam o kadar.

Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur (Tolstoy)

Susan kıskançlıktan korkmalı. Riverol

Hayattayken ünlü bir adamı kıskanmakta öldükten sonrada onu övmekte ustayızdır. Mimnermus

Herkesten kıskanacak kadar değil, herkesi kıskandıracak kadar sevsin.

Ben seni en çok güldüğünde seviyorum; Hani gözlerin biraz daha kayboluyor ya, kimseler göremiyor onları.

Biraz kıskançlık duyarsanız, yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsınız.