En güzel cuma mesajları 28 Ağustos: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları
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En güzel cuma mesajları 28 Ağustos: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları

Cuma mesajları, WhatsApp, Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşılmaya hazır. Ayrıca dualı cuma mesajları SMS göderilmek üzere haberimizde. Birbirinden şık cuma mesajları, cuma duaları ve cuma sözleri, cuma namazının ardından sevdiklerinize gönderilmek üzere haberimizde yer alıyor.

En güzel cuma mesajları 28 Ağustos: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları
27.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 27.08.2020 19:16

Hayırlı cumalar! 2020 Cuma mesajları yakınlarınızı mutlu etmek amacıyla bulunmaz bir fırsat. Mübarek cuma günü, resimli cuma mesajları, resimsiz cuma mesajları ve yazılı cuma mesajları ile günü daha fazla anlamlandırın. İşte, kısa, uzun, hadisli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

"Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud"a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar."

En güzel cuma mesajları 28 Ağustos: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

"Günlerin en değerlisi cuma dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır." Cumanız Mübarek Olsun.

"Allah"ım, peygamberin Muhammed (s.a.v) in hürmeti için senden istiyorum, sana yöneliyorum! Bu mübarek gün dualarımızı kabul eyle. Amin. Hayırlı nurlu cumalar."

"Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı Cumalar dilerim."

En güzel cuma mesajları 28 Ağustos: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor.Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun..

Birgün dünyaya ait bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var deme, derdine dönüp benim büyük bir RABBİM var de.. HAYIRLI CUMALAR.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.

En güzel cuma mesajları 28 Ağustos: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

" Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma"nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah."

Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.

En güzel cuma mesajları 28 Ağustos: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. (Lokman – 33) Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..!

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

En güzel cuma mesajları 28 Ağustos: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor.Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun..

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun. Avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun. Her an ve her gün dualarınız kabul Cumanız mübarek olsun…

En güzel cuma mesajları 28 Ağustos: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları

Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım.

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