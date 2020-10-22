En güzel cuma mesajları 22 Ekim: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları
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En güzel cuma mesajları 22 Ekim: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları

22.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 22.10.2020 17:13
En güzel cuma mesajları 22 Ekim: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları

Cuma mesajları, WhatsApp, Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşılmaya hazır. Ayrıca dualı cuma mesajları SMS göderilmek üzere haberimizde. Birbirinden şık cuma mesajları, cuma duaları ve cuma sözleri, cuma namazının ardından sevdiklerinize gönderilmek üzere haberimizde yer alıyor.

Hayırlı cumalar! 2020 Cuma mesajları yakınlarınızı mutlu etmek amacıyla bulunmaz bir fırsat. Mübarek cuma günü, resimli cuma mesajları, resimsiz cuma mesajları ve yazılı cuma mesajları ile günü daha fazla anlamlandırın. İşte, kısa, uzun, hadisli cuma mesajları...

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın...Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

En güzel cuma mesajları 22 Ekim: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları

Ey insanlar! gaflet uykusundan uyanın!bekliyor bizi bu dehşeti günler… tevbe edin kardeşler… ALLAH BELKİ AFFEDER..hayırlı cumalar.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI!

"Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … Hayırlı Cumalarr Dua ile…

En güzel cuma mesajları 22 Ekim: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Cum? gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstün? .

İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikay?tçisidir! ALLAH bizi şikay?t değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

En güzel cuma mesajları 22 Ekim: Anlamlı cuma sözleri, kısa, uzun, resimli ve resimsiz cuma mesajları

İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

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