En Doğalı İçin The Mill Coffee

Kahve ve zeytinyağı üreticisi The Mill tüketicilerine en doğal lezzeti getiriyor. %100 doğal kahve çekirdeklerinden yapılan, yüksek kalite ürünler büyük bir titizlik ile işlenip raflarda yerini alıyor. The Mill ürünleri satışa hazır hale geldikten sonra en iyi şekilde paketlenip muhafaza ediliyor.

Bir Yudum Mutluluk

The Mill Coffee en iyi kahve çekirdeklerini özenle bulup ustalıkla kavuruyor ve ortaya mükemmel bir tat çıkıyor. Kahveler paketlenmeden önce defalarca test ediliyor, denetleniyor. Mardin Dibek Kahvesi, Türk kahvesi ve Mardin Menengiç Kahvesi olarak üç adet çeşit bulunuyor. Daha hafif tadı arayanlar genelde Mardin Dibek Kahvesini tercih ediyor. İçinde öğütülmüş türk kahvesi, doğal salep, menengiç, kakule, mahlep, krema bulunan Mardin Dibek Kahvesi su ya da süt ile yapılabiliyor. Sizde bu tadı denemek istiyorsanız The Milll internet sitesi üzerinden satın alabilir ya da sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

The Mill Mardin Dibek Kahvesi

The Mill Türk Kahvesi