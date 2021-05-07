En çok vaka düşüşü yaşanan Zonguldak'ta vatandaşlar tedbirlerden memnun
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En çok vaka düşüşü yaşanan Zonguldak'ta vatandaşlar tedbirlerden memnun

İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Haberler | Sağlık

En çok vaka düşüşü yaşanan Zonguldak'ta vatandaşlar tedbirlerden memnun Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler doğrultusunda en çok vaka düşüşü yaşanan Zonguldak'ta denetimler sürüyor.

En çok vaka düşüşü yaşanan Zonguldak'ta vatandaşlar tedbirlerden memnun

ZONGULDAK - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler doğrultusunda en çok vaka düşüşü yaşanan Zonguldak'ta denetimler sürüyor. Kentte bugüne kadar toplam 233 bin 983 kişi de aşı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen Nisan ayında açıkladığı tabloda en 578,82 ile en çok vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta, tam kapanma süreci ve denetimlerin sıklaştırılmasıyla birlikte en çok vaka düşüşü yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Nisan 2021 günü 19: 00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 günü 05: 00'de sona erecek olan tam kapanma süreciyle birlikte kentte tedbirler sürdürülüyor.

Seyahat İzin Belgesi ve Görev Belgesi haricindekilerin geçişine izin verilmedi kent merkezinde bir çok bölgede kontrol noktaları oluşturuldu. Yaya olarak sokağa çıkan vatandaşlar da yaya ekiplerince durdurularak belgeleri kontrol edildi. Belgesi olmayan ise kontrol noktalarından geri gönderildi. Marketlerde yalnızca temizlik ve gıda ihtiyacını karşılayan vatandaşlar tedbirlere uyuyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasında geçen haftalarda adeta kırmızıya bürünen risk haritasının kısa süre içerisinde normale dönmesi bekleniyor. Hüseyin Kenan Açıkgöz,"Herkes düzenli bir şekilde aşısını olsun. Sokağa çıkmamaya özen göstersinler.Bu süreci hep birlikte atlatacağız. İnşallah bir an önce atlatacağız" diye konuştu.

Kentte esnaflık yapan Mehmet Şık ise "Aşı birinci dozunu oldum. Herkesin aşı olmasını istiyorum. Çünkü bu virüsten ancak kurtuluruz. Yakında ikinci dozunu olacağım. Bende herhangi bir yan etki olmadı. Aşı olmanın faydasını herkese söyleyeyim. Aşı olmak zorundayım. Şehrin caddeleri dar olduğundan birbirine bulaş daha çok" diye ifade etti.

Öte yandan Zonguldak'ta 233 bin 983 kişiye aşı yapıldı. 135 bin 158 kişi birinci doz, 98 bin 825 kişi de ikinci doz aşı oldu.

En çok vaka düşüşü yaşanan Zonguldak'ta vatandaşlar tedbirlerden memnun
En çok vaka düşüşü yaşanan Zonguldak'ta vatandaşlar tedbirlerden memnun
En çok vaka düşüşü yaşanan Zonguldak'ta vatandaşlar tedbirlerden memnun
En çok vaka düşüşü yaşanan Zonguldak'ta vatandaşlar tedbirlerden memnun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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