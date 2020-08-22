En çok doğal gaz rezervi bulunan ülkeler sıralaması | En fazla doğalgaz hangi ülkelerdee bulunuyor? Birçok ülke doğalgaz rezervi için birbiriyle yarışıyor. Bu alanda en çok rezerv bulunduran ülke Rusya'dır. Peki Rusya'dan sonra hangi ülkeler geliyor? Dünyada en çok doğalgaz rezervi bulunduran ülkeleri hangileridir tüm liste sizlerle...

2019 verilerine göre dünyada en çok doğal gaz rezervi bulunan ülke 50 trilyon metreküp ile Rusya. Yani milyar cinsinden yazacak olursak 50000 milyar metreküplük bir rezerv söz konusu. Peki dünyadaki tüm ülkelerde doğalgaz rezevleri miktarı kaçtır, ülke sıralaması ne, en çok doğalgaz bulunduran ülkelerin isimleri nelerdir?

DÜNYADA EN ÇOK DOĞAL GAZ HANGİ ÜLKEDE VAR?

Dünyada en çok doğal gaz rezervi 50 trilyon metreküp ile Rusya'da bulunmaktadır. Rusya bu alanda liderdir. Birçok ülkeye doğalgaz satmaktadır. 2019 verilerine göre Rusya'nın doğal gaz rezervi 50279 milyar metreküptür. Bu da yaklaşık olarak 50 trilyon metreküpe eşit demektir. Şimdi en çok doğalgaza sahip olan ülkelerin isimlerini aktaralım.

EN ÇOK DOĞALGAZ REZERVİ BULUNDURAN ÜLKELER SIRALAMASI (2019 OPEC VERİLERİNE GÖRE)

1-) Rusya : 50.279 milyar metreküp

2-) İran : 33.988 milyar metreküp

3-) Katar : 23.831 milyar metreküp

4-) ABD : 14.254 milyar metreküp

5-) Türkmenistan : 12.177 milyar metreküp

6-) Suudi Arabistan : 9.423 milyar metreküp

7-) Birleşik Arap Emirlikleri : 6.091 milyar metreküp

8-) Nijerya : 5.761 milyar metreküp

9-) Venezuela : 5.674 milyar metreküp

10-) Cezayir : 4.504 milyar metreküp

11-) Irak : 3.714 milyar metreküp

12-) Avusturalya : 3.193 milyar metreküp

13-) Çin Halk Cumhuriyeti : 3.013 milyar metreküp

14-) Endonezya : 2.707 milyar metreküp

15-) Malezya : 2.290 milyar metreküp

16-) Mısır : 2.221 milyar metreküp

17-) Norveç : 2.119 milyar metreküp

18-) Kanada : 1.933 milyar metreküp

19-) Kazakistan : 1.830 milyar metreküp

20-) Kuveyt : 1.784milyar metreküp

21-) Azerbaycan : 1.718 milyar metreküp

22-) Özbekistan : 1.522 milyar metreküp

23-) Libya : 1.505 milyar metreküp

24-) Hindistan : 1.330 milyar metreküp

25-) Umman : 677 milyar metreküp

26-) Pakistan : 567 milyar metreküp

27-) Bengladeş : 549 milyar metreküp

28-) Peru : 375 milyar metreküp

29-) Arjantin : 373 milyar metreküp

30-) Brezilya : 367 milyar metreküp

31-) Angola : 343milyar metreküp

32-) TÜRKİYE : 323 milyar metreküp

33-) Bolivya : 310 milyar metreküp

34-) Ukrayna : 288 milyar metreküp

35-) Myanmar : 256 milyar metreküp

36-) İngiltere : 228 milyar metreküp

37-) Vietnam : 195 milyar metreküp

38-) Hollanda : 161 milyar metreküp

39-) Romanya : 87 milyar metreküp

40-) Polonya : 76 milyar metreküp

41-) Danimarka : 71 milyar metreküp

42-) İtalya : 53 milyar metreküp

43-) Almanya : 30 milyar metreküp

44-) Ermenistan : 18 milyar metreküp

45-) Ekvador : 11 milyar metreküp

46-) Şili : 4 milyar metreküp

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Verilerin kaynağı : OPEC

En çok doğal gaz rezervi bulunduran 46 ülke bu şekildedir. İlk sıradaki Rusya'yı, İran, Katar, ABD ve Türkmenistan ülkeleri izliyor. Veriler genellikle sene sonuna doğru yayınlandığı için 2020 verileri henüz yayınlanmamıştır.

TÜRKİYE DOĞALGAZ SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye yeni bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle doğal gaz alanında dünyadaki ülkeler arasında 32. sıraya yükseldi . Yeni doğalgaz rezervleri bulunduğunda ülkemizin sıralaması aynı oranda artış gösterecektir.

TÜRKİYE'NİN YILLIK KULLANDIĞI DOĞAL GAZ MİKTARLARI

EPDK'nın verilerine göre son 6 yıllık doğal gaz tüketim değerleri aşağıdaki gibidir.

2015 yıllık doğal gaz tüketimi: 47.9 milyar metreküp

2016 yıllık doğal gaz tüketimi: 49.5 milyar metreküp

2017 yıllık doğal gaz tüketimi: 53.8 milyar metreküp

2018 yıllık doğal gaz tüketimi: 50 milyar metreküp

2019 yıllık doğal gaz tüketimi: 46.8 milyar metreküp

2020 yıllık doğal gaz tüketimi: Henüz açıklanmadı!