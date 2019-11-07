En büyük isteği kutsal topraklara gitmek

07.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:28

Kahramanmaraş'ta görme engelli din görevlisi Mustafa Çamsarı, hac veya umre görevini yerine getirmek için yetkililerden yardım bekliyor.



Dulkadiroğlu ilçesindeki İsa Divanlı Camii'nde müezzin olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Çamsarı, 20 yıldır din görevlisi olarak çalışıyor. 1998 yılında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip 2 yılda hafız olan görme engelli Mustafa Çamsarı, çeşitli yıllarda Türkiye derecesi de elde etti. Görme engelli olması nedeniyle hac veya umre vazifesini yerine getiremediğini söyleyen Çamsarı, Kur'an'ın indiği kutsal topraklara gidip Kur'an okumak istediğini belirtti.



Evli ve 3 çocuk babası olan Çamsarı, "Doğuştan görme engelli bir bireyim ve 1988 yılında hafızlığa başlayıp 2 yılda hafızlığı tamamladım. Ortaokul, lise ve ilahiyat ön lisansı dışarıdan tamamladım. Görme engelli olduğumuzdan dolayı hacca veya umreye gönderilemiyoruz. Bizim talebimiz, Diyanet camiasında çalışan biri olarak hiç olmazsa bir defaya mahsus yanımda herhangi bir yakınım veya Diyanet'in uygun gördüğü biriyle kutsal topraklara gitmek istiyorum. Vahyin indiği ve mukaddes beldelerde vahyi okumak ve vahyi yaşamak istiyorum. Yani bir hac veya bir umre istiyoruz. Bize imkan ve yardımcı olunursa çok mutlu oluruz" diye konuştu.



Mustafa Çamsarı'nın her Müslüman gibi kutsal toprakları görmek istediğini söyleyen İsa Divanlı Camii imam hatibi Ali Bal ise, "Mustafa hocamın talebi tüm görme engelli kardeşlerimiz açısından önemli. Bizler gerek maddi ve gerekse sınavla oralara gidip manevi havasını teneffüs ediyoruz. Görme engelli kardeşlerimiz bir refakatçileri olmadan oranın manevi atmosferinden yararlanamıyorlar. Hocamız da hafızlık yapmış değerli bir kardeşimizdir ve hafızlıkta çeşitli yıllarda dereceleri var. Diyanet İşleri Başkanlığından böyle bir talebi var ve başkanlığımızın bu talebi değerlendireceğine inanıyoruz. Hocamızın isteğinin dikkate alınacağına yürekten inanıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA