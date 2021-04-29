En büyük hayaline kavuştu, artık onların da asansörlü bir evi var
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En büyük hayaline kavuştu, artık onların da asansörlü bir evi var

En büyük hayaline kavuştu, artık onların da asansörlü bir evi var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 4 katlı asansörsüz bir binada yaşayan ve doğuştan ağrıya duyarsızlık sendromu engeli bulunan çocuklarını 10 yıldır sırtında taşımak zorunda kalan 46 yaşındaki anne Dudu Dinç, en büyük hayali olan asansör isteğine 2 yıl sonra kavuştu.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 4 katlı asansörsüz bir binada yaşayan ve doğuştan ağrıya duyarsızlık sendromu engeli bulunan çocuklarını 10 yıldır sırtında taşımak zorunda kalan 46 yaşındaki anne Dudu Dinç, en büyük hayali olan asansör isteğine 2 yıl sonra kavuştu.

2019 yılında İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen ve doğuştan ağrıya duyarsızlık sendromu engeli bulunan çocukları için asansör isteğinde bulunan Dinç ailesinin hayalleri gerçek oldu.

2 yıl önce Yozgat Valiliği tarafından başlatılan kampanya ve hayırseverlerin de desteği ile Dinç ailesi, asansörlü yeni bir eve kavuştu. 10 yıldır asansör hayali kuran ve Ahmet ve Muhammed isimli engelli çocuklarını sırtında taşıyan anne Dudu Dinç, asansörlü ve yeni bir eve kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

20 gün önce yeni evlerine taşınan Dinç ailesi, artık çocuklarını sırtlarında taşımak yerine asansörle taşıyarak bir nebze de olsa rahatlığa kavuştu. Fedakar anne Dudu Dinç, çocuklarını artık istediği gibi dışarı çıkarıp onlarla rahat bir şekilde vakit geçirmeye başladı.

Yeni bir eve kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen anne Dudu Dinç, "Eski bir evde oturuyorduk, asansörümüz yoktu. Çocuklarımı indirip çıkarmam çok zor oluyordu. Çocuklarımın doğuştan gelen bir rahatsızlıkları vardı. 10 yıldır sırtımda indirip çıkartıyordum. En büyük hayalimiz bizim bir asansördü. Ama şu anda asansörlü bir ev alındı. Yozgat Valiliğince bizim için bir kampanya düzenlenmişti. Her şey yolunda gitti kampanyamızın sayesinde bir ev alındı. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Çok şükür ben de kurtuldum. Emeği geçen herkesten devletimizden binlerce kez Rabbim razı olsun. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Hayalimize kavuştuk, bir nebzede olsa çocuklarımın yükü sırtımdan gitmiş oldu. Şimdiki evimiz doğalgazlı çocuklarım her türlü rahatlığa kavuştu, biz de öyle. Çocuklarımı artık diledikleri saatte dışarı çıkarıyorum, zaman kısıtlaması yok ne zaman isterlerse özgürce hareket ediyorlar, evin her tarafında dolaşıyorlar" dedi.

Çocuklarının doğuştan ağrıya duyarsızlık sendromu olduğunu anlatan anne Dinç, "Çocuklarım parmaklarını ısırıyorlar, yiyor. Çocuklarımın tedavisi ömür boyu sürecek. Çocuklarımın sağlığı için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ömür boyu sürekli Ankara'da tedavi görüyorlar destek olan herkese teşekkür ediyorum. Çok şükür rabbim bizi merdivenlerden, sobadan kurtardı. Asansöre kavuştuk rahata eriştik, herkese mimnettarım" şeklinde konuştu.

Doğuştan ağrıya duyarsızlık sendromu olan Muhammed Emre Dinç de mutluluğunu dile getirerek, "Evimiz oldu ve memnunuz artık asansörümüz var. Asansörle inip çıkıyoruz. Okuluma gidiyorum. Çok mutluyuz ve evimizi çok seviyorum. Annemin sırtından inip çıkıyordum artık asansörle inip çıkıyorum" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

En büyük hayaline kavuştu, artık onların da asansörlü bir evi var
En büyük hayaline kavuştu, artık onların da asansörlü bir evi var
En büyük hayaline kavuştu, artık onların da asansörlü bir evi var
En büyük hayaline kavuştu, artık onların da asansörlü bir evi var
En büyük hayaline kavuştu, artık onların da asansörlü bir evi var
En büyük hayaline kavuştu, artık onların da asansörlü bir evi var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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