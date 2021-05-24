Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
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Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da denizin yaklaşık 50 metre açığında bir kadına ait cansız beden bulundu. Olay yerine gelen kadının eşi ve kızı ise gözyaşlarına boğuldu. Ölen kadının kızının "Baba annem gitmesin" feryatları ise yürekleri dağladı.

Muratpaşa ilçesi Falez 2 Parkı'na manzara seyretmeye gelen vatandaşlar su üzerinde siyah bir cisim fark etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden deniz polisi tarif edilen noktada bir kadına ait cansız beden bulundu.

Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu

EŞİ VE KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bota alınan cansız beden limanına çıkarıldı. Polis ekipleri yaptığı incelemede cesedin Necla Özkanolduğunu belirledi. Polis ekiplerinin haber vermesiyle limana gelen kadının kızı ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu

FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği adam, eşini güçlükle teşhis etti. Eşini teşhis eden adam, "Hayır hayır, neden neden oy oy" diye fenalık geçirdi. Necla Özkan'ın kızı ise, "Annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bakıyım, gideyim yanına ne olur. Baba annem gitmesin" diyerek feryat etti. Baba, kızı polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Olay yeri ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özkan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu
Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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