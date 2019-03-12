Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Opec Üretim Kısıntıları ve Sağlıklı Talep Etkisiyle Yükseldi

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları ve sağlıklı talep etkisiyle yükseldi.

Bank of America Merrill Lycnh, petrol fiyatlarının OPEC'in üretim kısıntıları ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'nden gelen güçlü talep geleceğini belirtti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.09 artışla 66.64 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.21 artışla 56.91 dolardan işlem görüyor.

Avrupa Komisyonu'nun Birleşik Krallık'ın Brexit anlaşmasını değiştirmeyi kabul etmesi ardından doların zayıflamasıyla, altın fiyatları yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.35 düşüşle 15.405 dolardan,

altın, yüzde 0.42 düşüşle 1,286.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.28 artışla 2.9245 dolardan,

platin, yüzde 0.35 düşüşle 842.8 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.18 artışla 1,488.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 370 liraya, Cumhuriyet altını da 1,525 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA