Kadınlara sözlü tacizde bulunan iki kişi hakkında emsal karar: ''Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir'' sözleri suç sayıldı
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Kadınlara sözlü tacizde bulunan iki kişi hakkında emsal karar: ''Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir'' sözleri suç sayıldı

02.10.2020 09:18 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:15

İstanbul Maçka Parkı'nda oturan iki genç kadına sözle tacizde bulunan A.A. ve M.T.'nin, kadınlara yönelik kullandığı "Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir" sözleri suç sayıldı. Şahıslar içi iddianame hazırlayan savcılık, "İki genç kadına vücut temasında bulunmaksızın rahatsız etmek suretiyle zincirleme taciz suçunun işlendiğine" kanaat getirdi.

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Maçka Parkı'nda 25 yaşındaki G.T. ve G.Y. adlı iki genç kadın, parkta oturdukları sırada A.A. ve M.T. isimli iki kişi yanlarına gelerek sigara istedi.

Kadınlar, iki şahsı uzaklaşmaları yönünde uyardı, aksi halde polisi arayacaklarını söyledi. Uyarıldıktan sonra iki arkadaşı takip etmeye başlayan A.A. ve M.T., bir süre sonra tekrar G.T. ve G.Y.'nin yanına gelerek, "Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir" dedi. Bu sırada parkta devriye gezen polislerin yanına giden iki kadın, tacize uğradıklarını ifade ederek şikâyetçi oldu. İfadeleri alınan iki şüpheli, tanışmak için kadınların yanına gittiklerini, amaçlarının tacizde bulunmak olmadığını ifade etti.

İKİŞER YILA KADAR HAPİS

Savcılık, "Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir" sözlerinin cinsel amaçla söylendiğini, şüphelilerin "fikir ve eylem birliği içerisinde cinsel amaçla ve iki genç kadına vücut temasında bulunmaksızın rahatsız etmek suretiyle zincirleme taciz suçunu" işlediklerine kanaat getirdi. İki arkadaş için 2'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kadınlara sözlü tacizde bulunan iki kişi hakkında emsal karar: ''Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir'' sözleri suç sayıldı
Haber Yorumları (5)
GENÇ ÖĞRETMN: way anasını be ülke ne hallere düştü bizleri bu duruma getiren sistemin hesabınıda soracak Yaradan. .
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ZAFER: İnsanın niyeti ne ise karşıdakini öyle görürmüş. Öyle pis bir zihniyet ki bu, ceza almalarına sevindim.
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YAHYA: Ülkede tavlamak yasaklansın, sadece görücü usul tanışmak yasal olsun.
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