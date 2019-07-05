Emre Yetkin eşi Burcu Biricik'i bikinili görüntüleyen magazincilere sert çıktı

Ekranların güzel oyuncusu Burcu Biricik, reklamcı eşi Emre Yetkin'le Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Yaz sezonunun açılmasıyla önce Avrupa turu yaptı ardından ise Türkiye'ye dönerek Ege sahillerinde tatillerine devam ettiler.

GÜNEŞLENİRKEN MAGAZİNCİLERİ FARK ETTİ

Yoğun geçen sezonun ardından Burcu Biricik, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Eşi Burcu Biricik yüzerken iskelede güneşlenmeyi tercih eden Emre Yetkin ise magazincileri fark edince olanlar oldu.

UYARIDA BULUNDU

Emre Yetkin, eşi Burcu Biricik'i magazincilerin kendilerini çektiği konusunda uyardıktan sonra Biricik, denizden çıkarken magazincilere dönerek, "Çıkıyorum, hazır mısınız?" diye seslendi.

"HİÇ DURMADAN ÇEKTİLER"

Emre Yetkin ise sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından gazetecilerin eşini görüntülemesine isyan etti. Yetkin, "Sabit durup, hiç durmadan sürekli çektiler. 2-3 kare çektikten sonra bırakmaları gerekiyor" uyarısında bulundu.