06.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:37

Türkiye'yi Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek olan Emre Şahin, önce kampta sonra tatamide ter dökecek. Milli sporcuya Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil başarı dileklerini iletti.



Cebrail Gençoğlu ve Vedat Ağyürek ile birlikte Erzurum'un keck bokstaki gurur kaynaklarından biri olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Sporlu Emre Şahin, Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Antalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda madalya arayacak olan Emre Şahin Milli Takım kampına katılmak için memleketi Erzurum'dan ayrıldı. Antalya'ya gitmeden önce Kick Boks İl Temsilcisi Rıdvan Özkan ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret eden Emre Özkan'a Taşkesenligil, başarı dileklerini iletti.



HEDEFİ KÜRSÜYE ÇIKMAK



23 kasım 2019 tarihinde Antalya'da başlayacak olan Kick boks Dünya Şampiyonası'nda Erzurum ve Türkiye'yi temsil edecek kick boksçumuz Emre Şahin, müsabakalara Milli takım kampında hazırlanacak.



Türkiye Şampiyonu unvanı ile Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olan Emre Şahin'den başta Federasyon Başkanı Salim Kayıcı olmak üzere Kick Boks kurmayları ve Türk spor severler Madalya bekliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Emre Şahin hedefinin Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak olduğunu söyledi.



Şahin, "Antalya'da dünya şampiyonu olarak Mehmetçiğimize selam göndermek istiyorum" dedi.



Madalya için Emre Şahin'e güvendiklerini belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Kick boks İl Temsilcisi Rıdvan Özkan, milli sporcuyu Antalya'ya uğurlarken, kendisine başarı dileklerini ilettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA