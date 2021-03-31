Emre Kızılırmak yapımcı oldu

Oyuncu Emre Kızılırmak'ın üstlendiği Fuad dizisinin çekimleri Ardaha Damal'da devam ediyor.

Aşk Bir Hayal, Dedektif Memoli, Kara Para Aşk, Hekimoğlu gibi dizilerden tanıdığımız Emre Kızılırmak bu sefer hem yapımcılık hem oyunculuk yaptığı Fuad bir suç dizisinde. Başrollerinde Emre Kızılırmak, Tuvana Türkay ve Emre Canpolat'ın yer aldığı dizi Ardahan Damal'da çekimlerine devam ediyor.

BİR SUÇ DİZİSİ: FUAD

Yapımcılığını Macit Sonkan, Tuncer Gürbüz ve Emre Kızılırmak'ın üstlendiği Fuad dizisinin senaristliğini ve yönetmenliğini, Hicaz, Saba ve Pia filmlerinin ödüllü yönetmeni ve senaristi Erdal Rahmi Hanay yapıyor. Dizi, Ardahan'ın Damal ilçesinde bir köydeki komiser, savcı ve doktor karakterleri üçgeninde kriminal olayları konu alıyor. Komiser Fuad karakterini Emre Kızılırmak, Doktor Cemre karakterini Tuvana Türkay, savcı karakterini ise Emre Canpolat canlandırıyor. Dijital Platform Dağıtımını, içerik üretim ajansı Any Motion Studios'un üstlendiği FUAD dizisinin çekimlerine Ardahan Damal'da devam edilmektedir. Any Motion Studios, 2021 yılında FUAD dizisinin dijital platformlarda yayınlama haklarını üstlenmiştir.

Kaynak: Snob Magazin