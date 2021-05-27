Emre Kıvılcım kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin karakterini kim oynuyor? Emre Kıvılcım kaç yaşında, nerelidir?

Bozkır Arslanı Celaleddin adlı dizinin konusu ve Celaleddin Harzemşah'ı kimin canlandırdığı birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki Emre Kıvılcım kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin karakterini kim oynuyor? Emre Kıvılcım kaç yaşında, nerelidir?

Son dönemin sevilen dizileri arasında yer alan Bozkır Arslanı Celaleddin'de Celaleddin Harzemşah karakterini canlandıran oyuncu Emre Kıvılcım son dönemde birçok kişi tarafından ilgi görmekte. Yakışıklı oyuncu Emre Kıvılcım hakkındaki detaylı bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

EMRE KIVILCIM KİMDİR?

2 Eylül 1990 Malatya doğumlu olan Emre Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya'da yaşamış ve ardından yaşamını İstanbul'da sürdürmüştür. Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi almış ve ilk defa kamera önüne Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" isimli Televizyon filmi ile beraber geçmiştir.

Emre Kıvılcım, dizilerde yer almaya ise "Elif" isimli dizi ile birlikte başlamış ve bu dizide Selim karakterine hayat vermiştir. Dizi yurt dışında büyük ilgi görmüş, özellikle Asya ve Latin Amerika'da reyting rekorları kırmıştır. Uluslararası tanınırlığı bu diziyle başlayan Emre Kıvılcım, Endonezya'da LC Waikiki'nin marka yüzü olmuştur. Bu dizinin ardından ise 2018 yılında FOX TV de yayınlanan "Adı Zehra" dizisinde yer almıştır.

2019 yılında Hakan Haksun'un yönettiği "Kim daha Mutlu" filminde "Kemal" karakterini canlandırmıştır.

2020 yılında Bozdağ Film tarafından yapılan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminde "Akıncı Sungur" karakterini canlandırmıştır.

2021 yılında Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi "Mendirman Celaleddin" dizisinde Celâleddin Harezmşah karakterini canlandırmaktadır.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KİMDİR?

Doğum tarihi bilinmemekte olup, asıl adı Mengüberti, Mengübirtî'dir. Tarihi kaynaklarda ölüm tarihi 1231 olarak yer alıyor. Babası Alaaddin Muhammed'in Cengiz Han tarafından mağlup edilip Aralık 1220' de Hazar Denizi'nde bir adada ölümünden önce veliaht tayin edilmesi üzerine Harezmşahlar Devleti hükümdarı olmuştur. Fakat kendinin Şah olarak anılmasına karşı çıkmış ve Sultan olarak anılmasını buyurmuştur. Celaleddin, bazı aile mensupları ve bazı devlet adamları ile birlikte Hazar Denizi doğusunda bulunan Mangışlak Yarımadasına geçerek oradan Harezmşahlar Devleti'nin başkenti olan Ürgenç şehrine gittiler. Fakat çok geçmeden 1221'de Cengiz Han'ın oğulları Çağatay Han ve Ögeday Han komutanlığında büyük bir Moğol ordusu Ürgenç'i kuşatmaya aldı ve şehri ele geçirdikten sonra yıkıp yakıp yerle bir etti.

FİLMOGRAFİ

Film

2014 Zeytinyağlı Yiyemem Aman

2017 Cinayet-i Aşk Selim

2019 Kim Daha Mutlu Kemal

2019 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Sungur

2020 9 Kere Leyla Harun Faruk

Dizi

2014–2017 Elif Selim Emiroğlu

2018 Adı: Zehra Genco Yaman

2021– Mendirman Celaleddin Celaleddin