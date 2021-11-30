Emre Kaya sitem etti! İşte nedeni...

Ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap veren Kaya, "21 şarkıdan oluşan bir arabesk projemiz var. İbrahim Tatlıses'ten Orhan Gencebay'a, Kibariye'den Müslüm Gürses'e kadar çok kıymetli ustalarımızın eserlerini seslendirdim. Benim içinde bu durum bir ilk.

Popüler kültüre hizmet eden bir tarzım varken, arabesk şarkıları seslendirmek benim içinde ayrı bir heyecan. Ama beğenileceğinden şüphem yok." dedi.

"ŞARKI PATLATMAK ÇOK ZOR"

Sosyal medyada yaptığı 'İyi şarkı çiş gibidir tutamazsın' paylaşımı hatırlatılan Emre Kaya, "Bu dönemde şarkı patlatmak çok zor. 'Tebessüm'de öyle bir eser oldu benim için. Sözlerimin arkasındayım" dedi.

"NİYE GÖZE BATIYOR?"

Yılbaşı konserleri için astronomik rakamlar alan sanatçıların hatırlatılması üzerine konuşan Emre Kaya, "Bende o bahsi geçen rakam bandında konser verdiğim için pek yorum yapamayacağım. Dolar, Euro, Altın fırlamış, her şey pahalı olmuşken sanatçıların rakamları niye göze batıyor?" diyerek gelen eleştirilere sitemde bulundu.